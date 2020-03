Tra le tante novità nel decreto cura Italia spunta anche lo sconto multe, la circolare del Ministero dell’Intero del 24 marzo ha comunicato che vi è la possibilità di pagare le multe con lo sconto del 30% durante il fattore temporale per emergenza coronavirus, si potranno pagare entro trenta giorni. La normativa prima prevedeva che lo sconto del 30% si poteva pagare entro i cinque giorni dalla notifica della multa.

Emergenza coronavirus: sconto del 30% in 30 giorni

Per l’emergenza coronavirus la circolare prevede che lo sconto del 30% potrà essere applicato non più entro 5 giorni ma entro trenta giorni, inoltre, il conteggio dei trenta giorni viene sospeso dal 10 marzo al 4 aprile.

Se la situazione si normalizza sarà valida questa proroga, ma i tempi potrebbero allungarsi ulteriormente.

Non sono previsti sconti o proroghe per le infrazioni che comportano la confisca del veicolo o la sospensione della patente.

Rientrano nel congelamento dei termini di pagamento anche le notifiche di verbali e presentazioni dei ricorsi.

Da escludere, per il momento, i giorni tra il 10 marzo e il 3 aprile, sia per i novanta giorni o 360 giorni ammessi per notificare o 30/60 giorni per presentare ricorso.

Multe per mancato pagamento bollo

Negli ultimi tempi i lettori ci segnalano che sono arrivate multe per il mancato pagamento di bollo auto su auto non più in loro possesso. Questo accade per effetto della mancata iscrizione al P.R.A., il vecchio proprietario può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze inerenti al possesso del veicolo, come in questo caso i bolli auto non pagati, ma anche danni provocati a cose e a persone, multe autostradali del Codice della Strada.

È possibile porre rimedi a questi spiacevoli eventi con una serie di provvedimenti: Trascrizione a tutela del venditore e Ricorso alla magistratura.

Abbiamo racchiuso tutte le informazioni e consigli in quest’articolo:

⇒ Multa bollo auto su auto venduta, non va pagata: ecco cosa fare

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube