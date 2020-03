Coronavirus e scuola, i medici contrari al certificato medico

Come è stato reso noto nei giorni scorsi, al fine di tutelare la salute di tutti, è possibile rientrare a scuola, dopo oltre 5 giorni di assenza, solo se si porta il certificato medico, almeno fino al 15 marzo. Più precisamente, questo è quanto stato deciso dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dpcm, lo scorso 25 febbraio, quando ormai la gravità della situazione Coronavirus risultava essere chiarmente grave e pericolosa. Nonostante tale decisione, presa come misura di sicurezza, sono molti i medici ed i pediatri che si rifiutano di fare quanto previsto dal decreto. Vediamo il motivo che si cela dietro tale rivolta.

Emergenza Coronavirus a scuola, i medici dicono di no al certificato

Sembrerebbe assurdo e piuttosto anomalo un comportamento simile da parte di chi, appunto, dovrebbe salvaguardare non solo la salute del paziente ma anche quella di chi vi entra in contatto.

Eppure, entrando più nel dettaglio, si scopre che i medici si rifiutano di firmare i certificati almeno fino a quando l’Istituto superiore di sanità non renderà chiari i riferimenti con la quale sarà possibile certificare senza ulteriori dubbi la non contagiosità di un bambino o di una bambina per via del Coronavirus.

I medici non vogliono essere responsabili di un controllo ancora incerto e quindi di poter creare una situazione pericolosa per tutti gli altri bambini, o ragazzi, che entreranno in contatto col paziente dichiarato guarito.

Mentre i medici e la scuola litigano, le regioni focolaio di Coronavirus decidono di guadagnare del tempo cercando di attuare delle soluzioni di diverso tipo.

Tra queste c’è sicuramente l’idea di chiudere ancora per un altro po’ di tempo le scuole della Lombardia, del Piemonte ed Emilia Romagna.

Non ancora vi sono certezze o ulteriori informazioni che possano confermare tale ipotetica soluzione, pertanto si aspettano altri aggiornamenti.

