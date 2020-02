Coronavirus e scuola, le ultime notizie dal MIUR

Per evitare ulteriori contagi, anche il MIUR si è mosso a tutela degli studenti, degli insegnanti e di tutti coloro che lavorano all’interno della scuola. Proprio poche ore fa sul sito del MIUR è stata pubblicata una comunicazione con la quale il Ministero fa chiarezza su tutte le misure di sicurezza prese per evitare il peggio. In tale comunicato si parlerà dei viaggi di istruzione, che come sappiamo sono stati sospesi, avendone, però, maggiori informazioni, ma anche della didattica a distanza. Vediamo di seguito le ultime novità precauzionali.

Emergenza Coronavirus anche a scuola, il MIUR chirisce le misure di sicurezza

Proprio nella giornata di ieri, 25 febbraio 2020, è stato firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel quale sono state riportate tutte le misure di sicurezza da adottare al fine di contrastare il contagio del Coronavirus.

Ovviamente, all’interno di tale decreto non poteva non esserci la scuola, uno dei luoghi frequentati quotidianamente non solo dagli studenti e dai professori, ma anche da altre figure.

Arriviamo al dunque: una prima misura cautelare è stata già presa in precedenza per quanto riguarda i viaggi di istruzione, i quali sono stati sospesi.

Oggi sappiamo che tali viaggi saranno vietati fino al giorno 15 marzo 2020, almeno per adesso.

Fino a quella data saranno sospesi anche i diversi progetti di gemellaggio e qualsiasi tipologia di visita guidata, anche in zone vicine alle scuole. E’ possibile esercitare il diritto di recesso.

E ancora: fino alla data del 15 marzo gli studenti che sono stati ammalati per un numero superiore a 5 giorni verranno riammessi a scuola solo con il certificato medico.

Infine, tutte le scuole chiuse per l’emergenza del Coronaviurs possono effettuare le lezioni attuando la modalità a distanza, con particolare riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità.

Di seguito, vi riportiamo il link del decreto firmato ieri sera:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-25&atto.codiceRedazionale=20A01278&elenco30giorni=false

Leggi anche:

Chiusura scuole e università a causa del Coronavirus: ecco dove

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube