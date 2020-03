Coronavirus e scuola, nuove indicazioni dal MIUR

Nuove indicazioni arrivano direttamente dal MIUR al fine di chiarire maggiormente come sia necessario comportarsi nelle scuole di tutta Italia. Si tratta di informazioni che vanno ad aggiungersi se non chiarire quelle già presenti nel passato decreto, il quale si occupava proprio della situazione di emergenza Coronavirus. In particolare, i precisi destinatari di queste nuove disposizioni sono gli Uffici Scolastici Regionali, tutti i dirigenti scolastici e le Organizzazioni Sindacali. Nella nota del MIUR si discute del ruolo dei collaboratori scolastici, dei supplenti, del lavoro a distanza e delle modifiche apportate alla segreterie.

Emergenza Coronavirus, nuove indicazioni dal MIUR per le scuole

Oltre alla didattica a distanza, i dirigenti scolastici dovranno occuparsi dell’organizzazione delle attività principali dell’amministrazione, della contabilità, ma anche di tutti i servizi tecnici necessari.

Un’altra indicazione è rivolta ai collaboratori scolastici, i quali, a differenza degli allievi, dovranno recarsi presso le scuole per la pulizia degli ambienti scolastici ed altre funzioni ritenute necessarie.

C’è un però: non tutti i collaboratori scolastici sono chiamati a lavorare per tutto il giorno, ma si è pensato a dei turni che tengano conto della salute di tutte il personale, oltre delle questioni familiari e dello stato di pendolare di chi è residente in comuni esterni alla scuola.

Invece, per i docenti è previsto che questi debbano recarsi presso le scuole solo se per esigenze legate alla didattica a distanza.

Passiamo alle segreterie: queste potranno svolgere le loro attività soltanto per via telematica o telefonica.

Poi, tutte le riunioni degli organi collegiali sono sospese fino al giorno 3 aprile 2020.

Mentre, per quanto riguarda i supplenti brevi, anch’essi possono realizzare la didattica a distanza qualora mancassero i professori al fine di garantire la continuità dello studio dei ragazzi.

Infine, si aspettano ulteriori novità relative proprio all’ambito scolastico.

