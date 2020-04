In questo periodo di emergenza dal Coronavirus si è spesso parlato della trasmissione del virus che può avvenire tramite il contatto con i soldi, e per lo più delle banconote. Ma alla base c’è uno studio tedesco, vediamo cosa dice.

Coronavirus e soldi: più pericoloso toccare le monete o le banconote?

In questo periodo di emergenza da Coronavirus più volte ci si è chiesti se toccare i soldi fosse legato ad un rischio contagio. A proposito di questo in Germania è stato fatto uno studio ed è risultato che è meno rischioso il contagio se si toccano monete rispetto alle banconote.

In generale si è parlato di sviluppo di microbi e non in particolare del virus. Un’altra riflessione la dobbiamo fare verso la Cina che nel periodo della forte epidemia ha disinfettato le banconote, seguiti anche dalle altre nazioni tra cui anche la nostra Banca d’Italia. Da precisare che ad oggi non c’è nessuna certezza sulla trasmissione del virus con i soldi.

Molti cittadini per evitare il contatto stanno preferendo pagare con lo smartphone o con le carte.

Lo studio eseguito ha preso in considerazione le monete da 5 e 50 centesimi, la moneta da 1 euro e la banconota da 5 euro. Da tenere presente che la composizione delle monete è del 75% di rame, è per questo antibatteriche. Per fare la prova si sono usati due batteri, lo stafilococco aureo o l’enterococcus faecalis, dopo 24 ore i risultati.

Da questo studio si è visto che la trasmissione di batteri è più accentuata sulle banconote, ma bisogna essere precisi, parliamo di batteri e non di contagio da Coronavirus.

Da questo studio abbiamo capito che comunque toccare il denaro che siano le monete o quelli di carta, nascondono dei batteri, e la cosa invece che dobbiamo sapere che le banconote nascondono più batteri delle monete e di conseguenza bisogna maneggiarle con più attenzione.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube