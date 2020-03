Coronavirus e spostamenti, come si fa l’autocertificazione? Modulo da compilare

Cosa bisogna fare se per esigenze lavorative o motivi di salute si è costretti ad uscire o ad entrare nelle zone isolate dove sono vietati gli spostamenti? La pubblica sicurezza ha messo a disposizione un modulo che va compilato in ogni sua parte in caso di spostamenti da e per le zone isolate. Vediamo come funziona l’autocertificazione e come scaricare e compilare il modulo.

Spostamenti Coronavirus

Nell’ultimo decreto della presidenza del Consiglio limita gli spostamenti nelle aree rosse (l’intera regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini in Emilia Romagna, Pesaro e Urbino nelle Marche, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli in Piemonte, Padova, Treviso e Venezia).

Il divieto non è assoluto ma è possibile accedere o uscire da tali zone per comprovati motivi di lavoro o di salute. E’ necessario, però, ad eventuali controlli presentare l’autocertificazione che attesti il motivo dello spostamento (che ricordiamo riguarda soltanto le persone e non le merci).

Il modulo da compilare per l’autocertificazione per gli spostamenti è stato messo a disposizione dal dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno. Ovviamente, è bene specificarlo, il divieto assoluto negli spostamenti resta in vigore per persone soggette a quarantena o che risultano positive al coronavirus.

I controlli, posti lungo le linee di comunicazione, saranno effettuati dalla Polizia Stradale, dall’Arma dei Carabinieri ma anche dalla Polizia locale.

Importante, quindi, prima di uscire da una zona rossa, o prima di entrarvi è compilare il modulo di autocertificazione in cui bisognerà inserire i prorpi dati anagrafici e di residenza, la dichiarazione di provenienza e di direzione, le motivazioni che portano allo spostamento (esigenze lavorative, situazione di necessità, motivi di salute o rientro al proprio domicilio) oltre alle eventuali dichiarazione dell’azienda per cui si presta servizio.

Alleghiamo di seguito il modulo che andrà compilato ad ogni spostamento per attestare il motivo che porta a derogare la direttiva che riduce il contagio. Potete scaricarlo e compilarlo per ogni spostamento:Modulo certificazione spostamenti

