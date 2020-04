Coronavirus e tamponi: in quale posizione si trova l’Italia per i tamponi fatti?

C’è una classifica stilata dalla Fondazione Hume dei 23 Paesi colpiti dall’epidemia per quanto riguarda i tamponi fatti, l’Italia si trova nelle ultime posizioni, vediamo qual è la situazione.

Nei Paesi colpiti dall’epidemia l’Italia a che posto si trova nella classifica?

La Fondazione Hume ha condotto un’indagine in cui si cerca di capire quanti tamponi vengono fatti nei 23 Paesi interessati dall’epidemia, ed è una classifica che purtroppo ha portato l’Italia ad essere una delle ultime in classifica.

Il risultato è incredibile, solo quattro Paesi fanno meno tamponi dell’Italia, e la cosa che più fa rabbia è quello di vedere alcuni Paesi avanti all’Italia che hanno un bassissimo contagio. Nel nostro Paese ad oggi sono stati fatti circa un milione di tamponi, e come circolare del Ministero della Salute si è data precedenza ad alcune particolari categorie, ad esempio agli operatori sanitari, ai pazienti in ospedale, i soggetti fragili, i ricoverati in RSA.

Questa classifica è stata pubblicata dalla Fondazione Hume e viene analizzata sul numero dei tamponi effettuati nei 23 Paesi colpiti dall’epidemia per ogni abitante a parità di anzianità epidemica, vediamola nei dettagli:

Estonia 795 Israele 742 Norvegia 616 Finlandia 603 Repubblica Ceca 599 Slovenia 504 Canada 479 Germania 343 Irlanda 339 Portogallo 316 Austria 311 Ungheria 262 Turchia 256 Svizzera 239 Danimarca 196 Stati Uniti 187 Belgio 105 Spagna 102 Italia 100 Paesi Bassi 82 Regno Unito 80 Svezia 77 Francia 53

La riflessione che ci porta a fare questa classifica è quella che non solo l’Italia è diciannovesima, ed è la terza al mondo come numero di contagi, ma anche vedere Spagna, che più o meno a livello nostro e Stati Uniti, che stanno peggio di noi, nella posizione che occupano in classifica, è sconvolgente.

Da tenere presente che i dati che vengono raccolti sono in momenti diversi tra loro, ci possono essere fino a due settimane di differenza tra un Paese e l’altro, quando in tutta onestà i paragoni andrebbero fatti nello stesso stadio dell’epidemia, così da avere più numeri vicini alla realtà.

