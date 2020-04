Coronavirus e vita sedentaria: nociva per il corpo e la mente

La vita sedentaria è nociva per il corpo e la mente. I moderni stili di vita o i particolari momenti che si possono attraversare, come l’odierno, hanno incrementato la nostra pigrizia con la conseguenza di compromettere la salute delle persone.

Malattie dovute alla sedentarietà e movimento fisico

L’accidia che, nei momenti di libertà dal lavoro, ha sempre più pervaso la nostra vita, è anche responsabile dell’ incremento nel mondo di gravi patologie che, come da dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, vanno dalle affezioni coronariche al diabete e all’obesità, propedeutica a sua volta di varie malattie, sino ad arrivare alle neoplasie del seno e del colon. La stessa Oms consiglia, per gli adulti dai 18 anni in avanti e privi di importanti patologie, di svolgere un’attività di intensità medio-alta per circa 20 minuti giornalieri mentre per bambini ed adolescenti si indicano, come tempi, almeno 60 minuti.

Importanza dell’attività fisica

Anche la mente viene danneggiata dall’inattività fisica: uno studio di scienziati americani è arrivato alla conclusione che la sedentarietà diminuisce il flusso di sangue al cervello, con particolare riferimento alle aree destinate alla memoria, incrementando il potenziale rischio dell’insorgenza dell’Alzheimer; aumentano anche i problemi dovuti all’ansia, psichiatrici o riferibili ad attacchi di panico; inoltre il corpo può entrare in “stand-by” con indebolimento della muscolatura e irrigidimento delle articolazioni.

Modalità della pratica sportiva e suoi benefici

Anche se non si è atleti amatoriali, si possono avere , comunque, delle sane abitudini utili per la nostra salute come, ad esempio, fare le scale e non usare l’ascensore, recarsi a lavoro a piedi o in bicicletta senza usare l’auto( e così abbassando anche il tasso di inquinamento atmosferico delle nostre città dovuto agli scarichi dei veicoli), facendo una passeggiata di almeno 15-20 minuti a passo svelto( magari per accompagnare fuori il cane); questi tipi di movimento sono importantissimi sia per smaltire calorie in eccesso e non farci appesantire sia per la neurogenesi, cioè la formazione di nuovi neuroni e connessioni, indispensabile come antistress a antiansia.

Attività fisica dannosa

È assolutamente da evitare la tendenza, oggi piuttosto diffusa per vari motivi, di concentrare l’attività fisica – magari di alta intensità – solo in un giorno alla settimana e per qualche ora continuativa(come, ad esempio, giocare a tennis); uno sforzo forte e concentrato nel tempo potrebbe portare alla repentina insorgenza di malattie in fase acuta come l’infarto.

Facciamo, quindi, del movimento fisico ogni giorno, compatibilmente con i nostri impegni e la nostra salute se ne gioverà.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube