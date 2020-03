Coronavirus, ebook e riviste gratis per tutta la quarantena

Per combattere la noia da quarantena l’ideale sarebbe rinchiudersi in casa e passare tutto il tempo a leggere i libri piùbelli che ci sono in circolazione. Ma c’è un problema: non si può uscire se non per comprovate esigenze e le librerie sono chiuse. Stessa cosa vale per le riviste. Cosa fare, quindi? Per fortuna molte librerire, case editrici e giornali hanno aderito ad un’iniziativa che permette agli italiani di leggere ebook e riviste in maniera del tutto gratis. Vediamo quali sono e come poterne usufruire.

Ebook e riviste gratis, come combattere la noia da quarantena

Ad aderire a tale iniziativa di solidarietà c’è la casa editrice Mondadori la quale mette a disposizione di chiunque un abbonamento gratis alla riviste da essa prodotte valido per tre mesi.

Parliamo di riviste come CasaFacile, e le più famose Donna Moderna e Grazia, ma anche riviste che toccano l’argomento culinario come Giallo Zafferano.

Non mancherà, poi, la rivista di argomento scientifico Focus e la famosa TV Sorrisi e Canzoni concentrata su tutto quello che avviene in tv.

Sempre Mondadori permette di scaricare degli ebook gratis presenti in un apposito catologo dove ci sono libri di narrativa varia, ma anche di saggistica e libri per ragazzi.

Ma non solo Mondadori: anche un’altra casa editrice, Il Saggiatore, permette di poter scaricare dal proprio sito ufficiale ogni due giorni degli ebook gratis.

E ancora: c’è anche il Libro Parlato Lions, che permette di ascoltare in modo del tutto gratis i suoi oltre 10mila audiolibri dopo averli scaricati.

Si tratta, però , di un’iniziativa rivolta solo a coloro che presentono delle disabilità di tipofisico-sensoriale, oppure aventi Dsa certificate.

Infine, rimaniamo nel tema ebook con Bertoni Editore che permette di scaricare un libro gratis direttamente dal proprio sito ufficiale.

L’unica scocciatura, se così si puà chiamare, è inviare una mail all’azienda nella quale viene indicato il titolo del libro che si intende leggere assieme al proprio nome e cognome.

