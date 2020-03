Coronavirus: ecco come difendersi per chi prende Metro, Autobus e Taxi

Il Ministero della Salute continua a raccomandare tutte le precauzioni da dover prendere, in particolare per chi forzatamente deve prendere Metro, Autobus e Taxi, la principale riguarda l’igiene delle mani.

Coronavirus: Metro, Autobus e Taxi, ecco le precauzioni da prendere

Tutto questo allarme giustificato dalla rapida diffusione del Coronavirus, richiede necessità che si adottino delle misure di attenzione e prevenzione per tutte le persone che devono prendere forzatamente Metro, Autobus e Taxi.

Entrare in uno di questi mezzi ci porta ad avere paura in quanto non si conosce le persone che prima sono state dentro, e quindi quale cosa migliore di prestare molta attenzione a dove ci si poggia e a tutto quello che si tocca.

Ricordiamo che i sintomi che più vanno ad accumunare il Coronavirus sono febbre, difficoltà respiratorie e tosse. Siamo anche nel periodo di picco per quanto riguarda influenze e riconoscere se abbiamo i sintomi del contagio, quindi la cosa migliore da fare e prendere precauzioni e fare attenzione ai contatti con altre persone.

Il Ministero della Salute ritiene determinante l’igiene delle mani, le malattie respiratorie non vengono trasmesse tramite gli alimenti, e se mettere la mascherina vi può far sentire più sicuri, fatelo, ma non pensate che con la mascherina avete risolto il problema e potete andare dovunque e fare tutto, ecco il Presidente della Società italiana terapie infettive cosa dice:

“Le mascherine non rientrano tra le misure di protezione raccomandate dall’OMS, che invece insiste molto sulla corretta pulizia delle mani. Oltretutto la maggior parte di mascherine commerciali non hanno filtri e non aderiscono ai lati del viso lasciando quindi spazi scoperti. Inoltre molti modelli non coprono gli occhi che, assieme a naso e bocca, potrebbero essere una delle vie di penetrazione degli agenti infettivi”.

Per avere successo per neutralizzare il virus, ecco alcuni consigli utili:

acqua ossigenata, perossido di idrogeno allo 0,5%

alcol etilico, etanolo al 62-71%

candeggina, ipoclorito di sodio allo 0,1%

salviettine umidificate disinfettanti per le mani con precise specifiche

Attenzione ai social, molte notizie sul Coronavirus possono essere delle fake.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube