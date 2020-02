Coronavirus: ecco come pulire computer e smartphone evitando di fare danni

Vediamo quali possono essere i consigli per igienizzare contro germi e batteri, cercando di non fare danni, per pulire le tastiere del PC, e dello smartphone da un possibile contagio da Coronavirus.

PC e smartphone: come pulire le tastiere contro germi e batteri e cercare di non causare danni

Le tastiere dei computer o degli smartphone sono un vero rifugio per germi e batteri, e in tema di Coronavirus ci chiediamo come igienizzarli facendo attenzione però a non danneggiarli.

Tutti i giorni abitualmente usiamo le tastiere dei nostri computer o dei telefonini sia per lavoro, per scrivere, per giocare, per curiosare nel web. Toccando con le nostre mani un po’ tutto per poi rimetterle sui nostri dispositivi, così si fa in modo da dare facilitazione a veicolare germi e batteri che si appoggiano un po’ dappertutto.

Senza andare a finire nella solita psicosi, notizie certe, anzi, non ce ne sono proprio, che il Coronavirus si possa prendere dai dispositivi che usiamo solitamente, ma è comunque importante fare una sorta di pulizia per proteggerci da altri tipi di virus e batteri che attaccano questi oggetti ma che non sono appartenenti al Coronavirus.

Lo smartphone è il dispositivo che usiamo di più, ormai oggi quasi tutti sono touchscreen, gli schermi sono tra le cose più sporche e pericolose. Li tocchiamo senza porci nessun tipo di problema, e invece è bene che sappiate, che da uno studio dell’Università della California, si è scoperto che gli schermi di tablet e smartphone per numero di batteri, sono paragonabili ai water pubblici. Indipendentemente dal Coronavirus l’operazione di pulirli dovrebbe essere fatta sempre, basta un panno in microfibra o una pelle di camoscio dopo aver spruzzato uno di quegli spray delicati. Il consiglio è quella di ripetere l’operazione anche alla scocca posteriore e alla cover, l’operazione deve essere fatta almeno una volta al giorno.

Per i computer e i PC il problema l’abbiamo con le tastiere, attenzione a non usare soluzioni che penetrando nelle fessure dei tasti possono danneggiare il dispositivo. I prodotti consigliati per gli smartphone vanno bene, in più potete provare con le salviette struccanti che sono anche un poco umidificate. Per le fessure si possono usare i cotton fioc e con una bomboletta ad aria compressa a distanza cercare di togliere briciole e sporcizia tra i tasti.

Come ci è stato raccomandato per il Coronavirus dopo che avete usato i vostri dispositivi fate attenzione a non toccarvi occhi, naso e bocca se prima non vi siete lavati bene le mani.

