Coronavirus: ecco i 3 sintomi che possono anticipare i casi più gravi

Secondo un team di ricercatori, sono stati riscontrati 3 sintomi del coronavirus che possono aiutare i medici a prevedere i casi peggiori. Tutti sono stati avvertiti nei giorni scorsi sia in Italia che nel resto del mondo che i medici potrebbero dover fare alcune scelte difficili come ad esempio a quali pazienti con coronavirus dare la priorità per il trattamento. Ma è ancora molto difficile prevedere chi svilupperà le più gravi infezioni da Covid-19. Un indizio, secondo i ricercatori della New York University, è un profondo dolore muscolare.

Alcuni ricercatori avrebbero individuato i 3 sintomi che non mancano mai quando si tratta di casi gravi di coronavirus

Il forte dolore muscolare insieme agli aumenti dei livelli di emoglobina, la proteina che trasporta l’ossigeno attraverso il sangue e la artralgia formano un trio di sintomi rivelatori dei casi più gravi della malattia. L’Organizzazione mondiale della sanità ha riferito a febbraio che circa il 15% dei pazienti con coronavirus ha manifestato dolori muscolari o dolori articolari.

Anasse Bari, un clinico di malattie infettive che è stato coautore dello studio della New York University, ha detto che spera che il suo lavoro aiuterà i medici a prevedere quale dei molti casi lievi si potranno sviluppare in casi gravi e potenzialmente letali. Ha detto: “Non stiamo affatto cercando di sostituire le decisioni dei medici. Vogliamo solo armare i medici con gli strumenti per vedere rapidamente se questo è un caso grave e prevedere i risultati.”

I sintomi più evidenti di Covid-19 sono una tosse secca, dolori e una temperatura elevata. Megan Coffee, autore principale dello studio della New York University, ritiene che la ricerca del team possa prevedere quali siano i casi più urgenti e aiutare i medici a filtrare i malati di coronavirus che possono permettersi di aspettare qualche giorno, liberando risorse. Ha detto: “La nostra speranza è di aiutare i medici in quella prima fase per poter identificare chi potrebbe ammalarsi tra i molti casi lievi. Gli ospedali sono talmente pieni di pazienti che se qualcuno non ha immediatamente bisogno di ossigeno, potrebbe non essere in grado di trovare un posto.

