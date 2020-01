Coronavirus, ecco i sintomi, il contagio e l’incubazione: cosa dobbiamo fare

Purtroppo il Coronavirus ha superato il fenomeno del 2002-2003 della Sars, ora da parte dei cittadini ma anche dai medici si cerca di capire come fare per evitare quanto più possibile le vittime. Si cerca di capire quali possono essere i sintomi, evitare i contagi e come proteggersi.

Coronavirus, andiamo a vedere quali sono i sintomi

Dobbiamo dire che bisogna fare una distinzione, ci sono pazienti che sono asintomatici ma che comunque possono essere infettivi. La cosche più preoccupa è che gli esperti parlano di un picco che non si è avuto ancora, si parla di marzo, e che il fenomeno potrebbe durare fino a maggio. Per il vaccino bisogna attendere tre mesi.

I sintomi iniziali possono essere molto simili a chi ha l’influenza, con i sintomi iniziali che sono:

febbre

tosse

malessere generale

difficoltà respiratorie

Diciamo che i casi più gravi che poi sono quelli che possono portare alla morte sono quelli che sfociano nella polmonite, insufficienza renale e sindrome respiratoria.

Coronavirus: quanto può durare l’incubazione?

L’incubazione del Coronavirus è determinata dagli esperti in 10-14 giorni, la cosa che preoccupa è che può trasmettermi da uomo a uomo anche durante l’incubazione e non solo a virus in atto. Questo è il problema più grosso in quanto perché molte persone potrebbero sedere infettate e non lo sanno e sono in giro pr il mondo, è questo potrebbe eseere il motivo dell’esplosione del virus.

Coronavirus: ma come avviene il contagio?

Il contagio può essere trasmesso da persona a persona e un pericolo anche per i medici che assistono i loro pazienti. Il contatto deve essere molto stretto, avviene con la saliva e comunque si trova nel mondo animale, non per coincidenza gli ammalati sono i frequentatori di un mercato dove ci sono animali vivi.

I casi purtroppo saranno sempre in aumento e colpiranno le vie respiratorie causando dolori, i ricoveri ospedalieri e in chi è più fragile o patologie gravi, può causare la morte.

