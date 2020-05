Coronavirus: ecco perché gli uomini muoiono di più rispetto alle donne

In tutto il mondo almeno 297.000 persone hanno perso la vita a causa della pandemia di Covid-19. Una tendenza piuttosto evidente nei dati mondiali di Covid-19 è che i maschi sono più vulnerabili a Covid-19 rispetto alle donne, ma la ragione della tendenza non era stata accertata. Bene, sembra che il mistero sia stato decodificato dalla comunità scientifica internazionale. In un rapporto pubblicato il 10 maggio sull’European Heart Journal è emerso che una maggiore concentrazione dell’enzima 2 o ACE2 negli uomini rispetto alle donne potrebbe essere responsabile di tale tendenza. Il rapporto afferma che “L’attuale pandemia di coronavirus SARS-CoV-2 infetta una vasta fascia di età ma soprattutto soggetti anziani, in particolare uomini e persone con malattie cardiovascolari”.

Lo studio ha anche affermato che “nei pazienti con insufficienza cardiaca, le concentrazioni plasmatiche di ACE2 erano più alti negli uomini che nelle donne, probabilmente riflettendo un’espressione più alta nei tessuti di questo recettore per le infezioni da coronavirus SARS. ” La dimensione del campione per lo studio era di 1.485 uomini e 537 donne con insufficienza cardiaca e i risultati sono stati validati in 1.123 uomini e 575 donne. Tuttavia nessuno di loro era un paziente Covid. Ma i ricercatori coinvolti nello studio hanno creduto che altre ricerche su come ACE2 interagisce con il virus possano aiutare a spiegare la varianza dei tassi di mortalità tra uomini e donne.

L’ACE2 è un enzima, presente nella maggior parte degli organi ed è attaccato alla membrana cellulare delle cellule alveolari principalmente di tipo II del polmone. Si lega ai coronavirus come quello che causa Covid-19 e consente loro di infettare più facilmente le cellule sane. Il rapporto tuttavia affermava categoricamente: “Le conclusioni tratte in questa analisi sono principalmente limitate all’insufficienza cardiaca, sebbene si tratti di un gruppo di pazienti ad alto rischio per Covid-19″.

