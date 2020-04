Coronavirus: ecco perchè in Italia sta uccidendo più persone

L’Italia vive un vero e proprio enigma a proposito della pandemia di coronavirus: come mai un paese con solo 60 milioni di abitanti sta accumulando più morti di qualsiasi altra nazione al mondo? Un possibile indizio starebbe in quella che sarebbe stata una buona notizia in qualsiasi altro anno. A quanto pare la stagione influenzale 2019-2020 ha ucciso meno italiani anziani della media, secondo un rapporto del Ministero della Salute italiano. Le persone anziane e quelle con malattie croniche a cui è stata risparmiata la morte dall’influenza da novembre a gennaio sono poi diventate un obiettivo “facile” per il nuovo virus a febbraio e marzo.

Ecco una possibile spiegazione all’alto numero di morti causato dalla pandemia di coronavirus in Italia

Un minor numero di decessi per influenza ha portato ad un aumento del numero di persone considerate come “più vulnerabili”, secondo il rapporto, che ha analizzato i dati di 19 città italiane fino al 21 marzo. Quegli italiani si sono trovati esposti a Covid-19 a partire dalla fine di febbraio, e ciò potrebbe aver aumentato l’impatto dell’epidemia sugli anziani.

Nelle città settentrionali che hanno sopportato il peso maggiore delle oltre 12.000 morti in Italia, la mortalità per influenza tra le persone che hanno più di 65 anni è stata del 6% al di sotto della media registrata negli anni precedenti. Nelle città dell’Italia centrale e meridionale, i decessi sono stati del 3% inferiori alla norma. Un grafico incluso nel rapporto mostrava che i decessi tra gli italiani che hanno 65 e più anni durante l’epidemia di coronavirus fino al 21 marzo aveva già raggiunto i livelli delle due precedenti stagioni influenzali ed era ancora inferiori al totale dei decessi per influenza dal 2016-2017.

