Coronavirus ed igiene: gli smartphone e i tablet veicoli di contagio?

Ci laviamo spesso le mani ma facciamo altrettanto con le cose che tocchiamo? Immaginiamo la scena, splendidi con la nostra mascherina e intenti a messaggiare con amici e colleghi oppure a leggere qualche notizia. Esatto si fa riferimento ai telefonini, tablet , tastiere e mouse.

Coronavirus: smartphone e tablet possono contagiare?

Allora la domanda è: prestiamo lo stesso livello di attenzione riservato alle mani anche ai dispositivi che tocchiamo così tante volte nel corso della giornata?Probabilmente no. Allora è importante mettere in essere alcuni comportamenti virtuosi per aumentare la nostra sicurezza e contrastare il contagio, visto che su plastiche e acciaio questo virus può sopravvivere fino a tre giorni. Questa pratica, da eseguire quotidianamente è vivamente consigliata dalle autorità in materia di pubblica salute visto l’elevato numero di contagi.

Ma come si pulisce uno smartphone o un qualsiasi dispositivo dotato di touchscreen o di materiali che facilmente si graffiano senza danneggiarli?

Alcuni produttori hanno già dato indicazioni su come e che cosa usare per sanificare i dispositivi da loro prodotti.

In generale le regole che i produttori consigliano non sono molte però bisogna seguirle in maniera attenta e scrupolosa al fine di evitare spiacevoli incidenti.

Il tipo di detergente consigliato varia a seconda della marca ma in generale viene consigliato l’uso di detergenti che evaporano velocemente questo per evitare che si possa danneggiare qualche componente elettronico a causa della umidità.

Attenzione però prima di procedere occorre prendere delle precauzioni.

Spegnere il dispositivo, scollegare qualsiasi tipo di cavo ad esso collegato che sia il caricatore gli auricolari cablati o i cavi che collegano dispositivi al PC.

Usare un panno in microfibra o simile, insomma qualcosa di morbido che non rischi di graffiare i materiali delicati avendo l’attenzione di lasciarlo appena umido e non bagnato, quindi, senza eseguire una eccessiva pressione, strofinare passando su tutta la superficie del nostro sul dispositivo per sanificarlo.

Esistono anche apparecchi che grazie all’emissione di raggi ultravioletti eseguono la stessa pulizia e pare che il colosso Samsung abbia dotato con questo strumento i loro centri di assistenza negli USA e pare che voglia estendere il servizio, gratuito, anche in altri paesi.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube