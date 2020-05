Un nuovo studio porterebbe a scoprire un nuovo farmaco anti-ulcera che può essere usato contro il Coronavirus. Lo studio ha come ipotesi che come alcuni antivirali possano funzionare, anche questo farmaco possa avere una struttura e la capacità di contrastarlo.

Efficace un farmaco anti ulcera contro il Coronavirus, ecco lo studio

Questi studi su questo farmaco che potrebbe combattere il Coronavirus, provengono dalla Cina e dall’America, sembrerebbero suggerire un farmaci inibitore del recettore H2R, usato di solito contro l’ulcera gastrica e i bruciori di stomaco.

Si aspettano i risultati di questo studio da New York nelle settimane prossime. Questa bella notizia ci arriva direttamente dal nostro virologo Guido Silvestri da Atlanta, e ci fa ben sperare contro il Coronavirus.

Finora i pazienti reclutati e aventi il Coronavirus sono circa 200, bisogna arrivare a 1200, e il virologo dichiara: “Se la famotidina funziona, e in questo momento il se è d’obbligo, sarebbe semplice usarla su larga scala, trattandosi di un medicinale generico, ampiamente disponibile ed economico”.

Lo studio condotto da Kevin Tracey raccomanda di andarci piano e di non precipitarsi in farmacia per fare scorta del medicinale; ad oggi non c’è nessuna certezza. Da dire anche che i pazienti che sono coinvolti in questo studio, si trovano tutti in ospedale.

Questo medicinale i pazienti lo ricevono per via endovenosa con dose superiori di 9 volte a quelle indicate per chi soffre di stomaco.

Questa ricerca è partita da osservazioni fatte in Cina ma non ancora pubblicate. In alcuni pazienti si è scoperto che i contagiati tendevano a rimanere infettati più tempo rispetto a chi invece soffriva di disturbi gastrici. La differenza, si è scoperto, la faceva il farmaco che veniva assunto per lo stomaco.

La cosa che bisogna dire di estrema importanza, è che la società Alchem Laboratories con sede in Florida, ha elaborato una lista di medicinali che potenzialmente hanno buoni risultati sul Coronavirus, e la famotidina, inclusa nel farmaco anti ulcera di cui stiamo parlando, è in cima alla lista.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube