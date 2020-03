Coronavirus: Facebook crea un centro informazioni

Il social network Facebook ha ben deciso di aprire un centro informazioni per fornire news sul Coronavirus certificate e veritiere, allo scopo di tenere gli utenti ben informati sui pregressi e regressi della situazione pandemica.

Coronavirus, Facebook: news accertate per gli utenti

Dunque, per evitare fake news e allarmismi ingiustificati, contro il Coronavirus, Facebook apre un centro informazioni per tenere aggiornati i suoi utenti sugli sviluppi della pandemia. Facebook avvantaggerà anche i post di celebrità e politici che divulgheranno video e consigli per distanziarsi dal pericolo Coronavirus. Insomma, una mossa quella di Facebook per portare la gente a stare ancora di più sui social, sul proprio social e meno nell’interazione sociale, evitando di favorire il contagio di Coronavirus. E al contempo tenendo incollati gli utenti al proprio social. Due piccioni con una fava, dunque, per la azienda di Zuckerberg.

Ulteriori disposizioni contro il Coronavirus, Facebook:

Zuckerberg ha precisato che molti non hanno ancora preso sul serio il rischio Coronavirus, pensando che stare a casa non sia ancora la soluzione più saggia. A tal proposito, Facebook ha aperto la sezione “Perché dovresti stare a casa”, uno spazio dedicato ad articoli e video spot in cui si spiega, reiteratamente, smodatamente, quasi noiosamente, il motivo per cui ognuno di noi deve stare in casa per le prossime settimane. Se non addirittura mesi. Già, mesi, perché la battaglia al Coronavirus per gran parte del mondo è appena iniziata. E anche se andrà tutto bene, non accadrà in fretta.

