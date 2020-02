Coronavirus: Facebook elimina una conferenza

Continua a seminare panico e mietere sospensioni e ritardi il Coronavirus. Stavolta è toccato a Facebook, per evitare rischi, sospendere la conferenza F8.

Facebook cancella conferenza per il Coronavirus

Stavolta, dunque è toccato a Facebook cancellare una conferenza, prevista a San Josè il 5 e 6 maggio, tra oltre due mesi, in pratica. Per lo stesso motivo, l’azienda di Zuckerberg già aveva eliminato la partecipazione alla Game Developer Conference del prossimo mese di marzo. La conferenza F8 2020 sarà dunque il secondo grande evento che si piega al Coronavirus, dopo il MWC di pochi giorni fa a Barcellona. Dunque il Coronavirus continua a confermare la sua potenza nel far spostare e cancellare gli eventi, più che nel mietere vere e proprie vittime, con una media pressappoco paritaria (o poco superiore) a quella di una comune influenza.

Il panico è diffuso globalmente, anche se negli States non ci sono casi di contagiati. Ad ogni modo, non ci sarà un vuoto a San Josè, a maggio, senza la Conferenza F8, di cadenza annuale, saranno organizzati eventi singoli e verranno trasmessi eventi in live streaming. Tuttavia, Facebook, nonostante il Coronavirus lo abbia fatto scappare a gambe levate, ha mantenuto il suo patto di versare fondi (circa 500.000 dollari) agli organizzatori, ottenuti dalla vendita dei biglietti per lo stesso evento. Al momento dunque per Facebook e San Josè l’appuntamento è rimandato al prossimo evento nel 2021. Coronavirus permettendo, si intende.

