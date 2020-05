Per la riapertura ufficiale dei ristoranti, dopo l’emergenza da Coronavirus, non ci sono ancora disposizioni ufficiali, ma le associazioni di categoria stanno pensando come accogliere i clienti e in completa sicurezza, vediamo come.

Coronavirus e fase 2: come torneremo al ristorante?

Manca quasi un mese alla riapertura dei ristoranti, ma disposizioni precise non ce ne sono; ma ecco come si si potrebbe presentare una cena in sicurezza, tavoli e orari da prenotare, non esisteranno più i menù cartacei, olio, aceto e sale saranno solo monouso, le portate elencate a voce o sul cellulare, niente guardaroba, mascherine e percorsi obbligati da seguire, conto al tavolo.

Sappiamo solo che manca meno di un mese alla riapertura dei ristoranti per via dell’emergenza da Coronavirus, ma comunicazioni ufficiali di come si dovranno accogliere i clienti non ce ne sono. Allora la categoria si sta iniziando ad organizzare da sola, sappiamo tutti che per ritornare tutto come prima ci vorrà del tempo.

Bisogna attuare un protocollo di accoglienza sicura sia per i dipendenti che per i clienti che dovranno rispettare delle regole dal primo momento della loro entrata nel locale fino a quando usciranno. Saranno obbligatorie le mascherine e ci saranno cartelli e percorsi da seguire.

La prima cosa sarà che andrà in vigore, e che ai ristoranti si potrà accedere solo con prenotazione, all’entrata ci saranno i dispenser per igienizzare le mani e se non ne siete muniti ci saranno disponibili i dispositivi di sicurezza, senza quelli non si entra.

Se si andrà verso la sparizione dei contagi, d’obbligo sarà solo la mascherina, se questo non avverrà saranno obbligatori anche i guanti e i copri vestiti. A terra invece ci saranno degli adesivi segna percorso e cartelli attaccati alle pareti con i percorsi da seguire obbligati.

Abolito il guardaroba, i camerieri saranno dotati di mascherina e guanti, i menù saranno detti a voce o vi saranno mandati sul telefonino. Sia il pane che per i condimenti la cosa avverrà in confezioni monouso, il conto alla vecchia maniera, al tavolo.

Quando sarà il momento di uscire bisognerà seguire un percorso e lasciare i dispositivi usati per il contagio, in appositi raccoglitori.

