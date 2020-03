Coronavirus: fate attenzione quando avete la febbre e il respiro affannoso

Tutti si chiedono quando ci si deve davvero preoccupare e sospettare di avere un possibile contagio da Coronavirus. Ci si deve preoccupare quando si inizia ad avere la febbre a 37,5 e soffrire di sintomi come tosse e dispnea.

Fate attenzione quando avete febbre e tosse

Si arrivano a determinate conclusioni in quanto l’86% dei decessi avevano come sintomi febbre e tosse, e proprio in questi casi si consiglia di non uscire di casa, non andare dal proprio medico curante e non andare al Pronto Soccorso. Bisogna chiamare il proprio medico di famiglia oppure il 112. Telefonicamente e spiegando i sintomi si deciderà il da farsi. Da considerare che se avete questi sintomi appena citati non significa necessariamente che avete contratto il virus.

Vogliamo ricordare che nei pazienti deceduti al Covid-19 erano presenti febbre e gravi problemi respiratori, altri sintomi sono riportati dal virus ma sono meno frequenti, e sono diarrea e emissione di sangue dalle vie respiratorie. Queste sono le notizie certe aggiornate al 6 marzo sui 155 pazienti deceduti fino a quella data.

I sintomi di esordio del virus Covid-19 sono nell’86% di casi esaminati dovuti a febbre e a difficoltà respiratorie, al 50% dalla tosse, al 5% a diarrea e emottisi. Quando si ha solo la febbre, parliamo dopo i 37,5, basta fare una telefonata al proprio medico curante rimanendo nella propria abitazione. Nel caso si avessero più sintomi citati e messi insieme, allora si consiglia di contattare i numeri 112 o 118.

Si consiglia di cercare di seguire sempre le istruzioni per garantire una buona prevenzione per cercare di rallentare quanto più possibile l’epidemia cercando di stare lontano e proteggere le persone più deboli e fragili. Cercare di limitare quanto più possibili i contatti sociali è uno dei modi più efficaci per combattere la diffusione del virus, si fa appello a tutti ad un senso di grossa responsabilità.

