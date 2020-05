Coronavirus: Fiat Chrysler ha perso 1,7 miliardi di euro

Il gruppo automobilistico italo americano Fiat Chrysler ha perso 1.694 milioni di euro nel primo trimestre dell’anno, rispetto ai 619 milioni di utili nello stesso periodo del 2019, a causa dell’impatto del coronavirus, che lo ha costretto a chiudere diverse fabbriche in Europa e negli Stati Uniti. Come risultato di questa situazione, il gruppo ritira le sue previsioni finanziarie per il 2020 e assicura che tornerà a offrire una tabella aggiornata “non appena vi sarà una maggiore visibilità dell’impatto generale della crisi”, come riportato oggi in una nota.

Fiat Chrysler ha perso quasi 1,7 miliardi di euro nel primo trimestre dell’anno per il coronavirus

“La pandemia ha avuto e continua ad avere un impatto significativo sulle nostre attività”, ha riconosciuto il CEO del gruppo, Mike Manley, nella nota. “Sono pienamente fiducioso che grazie all’esperienza dei nostri leader e alla dedizione dei nostri dipendenti, saremo in grado di superare questa crisi, emergendo ben posizionati per crescere e prosperare”, ha aggiunto. Fiat Chrysler giustifica la perdita dicendo che ha dovuto interrompere la produzione in tutte le sue fabbriche nel mondo per diverse settimane e ha messo in atto protocolli di sicurezza per riprendere l’attività ove possibile, garantendo la salute dei lavoratori.

Ha inoltre differito tutte le spese non essenziali, ridotto i costi pubblicitari e la remunerazione di praticamente tutti i dirigenti. Per aumentare la liquidità, ad aprile Fiat Chrysler ha firmato una linea di credito ponte da 3,5 miliardi di euro al mercato dei capitali e continua a valutare tutte le opzioni di finanziamento per poter accedervi in ​​tempi ragionevoli, se necessario, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la struttura azionaria ed espandere la liquidità per ottimizzare la flessibilità finanziaria.

L’utile netto del gruppo nel primo trimestre è stato di 20.567 milioni di euro, il 16% in meno rispetto all’anno precedente, e il risultato operativo netto rettificato (ebit) è stato di 52 milioni di euro, il 95% in meno. Il numero delle vendite globali di Fiat Chrysler è stato di 818.000 unità, il 21% in meno a causa della sospensione temporanea della produzione in tutte le regioni e del calo della domanda globale.

