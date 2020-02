Coronavirus: firmato ordinanza tre giorni di chiusura scuole Campania, ufficiale

Campania, chiusura straordinaria delle scuole per tre giorni: Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza che dispone la sospensione per tre giorni, a partire da domani 27 febbraio 2020, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università della Campania per consentire interventi di disinfestazione straordinaria.

Coronavirus: in arrivo ordinanza di chiusura scuole in Campania, SI al decreto emergenza, le ultime news

Emergenza coronavirus le ultime notizie dal MIUR

Proprio nella giornata di ieri, 25 febbraio 2020, è stato firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel quale sono state riportate tutte le misure di sicurezza da adottare al fine di contrastare il contagio del Coronavirus.

