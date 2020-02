Coronavirus: follia scambiare influenza per pandemia letale

Ormai il coronavirus è la preoccupazione principale degli italiani che presi dal terrore del contagio non solo stanno svuotando gli scaffal dei supermercati anche in zone dove contagi non ce ne sono stati, ma attendono la pandemia letale che decimerà la nostra popolazione. Non è così. Il coronavirus non è letale, almeno non per tutti.

A dirci la sua il direttore responsabile di Macrobiologia Clinica, Virologia e Diagnostica Bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, la dottoressa Maria Rita Gismondo la quale, in un post Facebook afferma che è una follia scambiare un’infezione che è appena più seria di un’influenza per una pandemia letale.

Nel laboratorio della dottoressa Gismondo ormai da giorni vengono analizzati i campioni per isolare i nuovi possibili casi di coronavirus.

La dottoressa in un post Facebook specifica che “Durante la scorsa settimana la mortalità per influenza è stata di 217 decessi al giorno! Per Coronavirus 1!!!”

Forse complici i media che hanno amplificato le notizie anche in maniera sbagliata per fare audience, ormai si pensa che il coronavirus nasconda chissà quale segreto di cui non si vuole mettere al corrente la popolazione. C’è chi arriva persino a gridare al complottismo di coloro che, presumibilmente, vorrebbero utilizzare l’emergenza nazionale per far cadere il governo.

Non c’è complottismo, non ci sono segreti e proprio per il fatto che si è voluto rendere l’intera vicenda trasparente informando la popolazione di ogni possibile sviluppo si è generato il panico.

Ma non è solo la dottoressa Gismondo a cercare di tranquillizzare gli animi, prima di lei anche un virologo e una pediatra dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna hanno specificato che i quadri clinici da contagio da coronavirus non sono preoccupanti se non nei casi di soggetti a rischio anche di una banale influenza.

