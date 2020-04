Coronavirus: Ford prevede enormi perdite nel 2020

Ford ha fornito una visione cupa per la prima metà del 2020, prevedendo una perdita operativa di oltre $ 5 miliardi per il secondo trimestre, a causa della crisi dovuta all’epidemia di coronavirus. Parlando con gli investitori dopo aver annunciato una perdita di $ 632 milioni prima degli interessi e delle tasse nel primo trimestre, il responsabile finanziario Tim Stone ha affermato che la società era sulla buona strada per registrare profitti significativi prima della pandemia, ma da allora aveva perso denaro in ogni regione al di fuori del Nord America nel primo trimestre.

Ford teme perdite pesanti a causa dell’epidemia di coronavirus

La prevista perdita del secondo trimestre è peggiore di quanto previsto dagli analisti per il produttore americano, che ha sofferto sul mercato azionario di recente, in linea con la maggior parte delle case automobilistiche. Finora quest’anno le azioni Ford sono scese del 47% circa. Mentre i capi si concentrano sul mantenimento del bilancio, numerosi lanci di prodotti vengono ritardati e i progetti vengono rinviati a tempo indeterminato.

Il Financial Times riferisce che l’amministratore delegato Jim Hackett ha dichiarato durante la notte che le consegne del nuovo SUV Mach-E elettrico e del pick-up F150 , oltre allo svelamento del nuovo Bronco 4×4, saranno probabilmente rinviate di diverse settimane, a causa dell’interruzione delle linee di sviluppo e produzione.

Ford prevede di riavviare la produzione in Europa la prossima settimana. Sempre secondo indiscrezioni anche il legame tra la divisione di lusso della casa americana, Lincoln e la start-up EV Rivian per creare un SUV elettrico per gli Stati Uniti è stato annullato.

Ford segnala che le sue priorità immediate sono “massimizzare il denaro e preservare la flessibilità finanziaria attraverso e oltre la pandemia”. Lo sta facendo differendo i salari dei dirigenti, sospendendo i dividendi trimestrali, riducendo i costi operativi e riducendo le spese in conto capitale.

