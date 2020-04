Coronavirus già presente da anni nell’uomo prima di diventare letale?

Secondo una teoria, il nuovo coronavirus potrebbe essere circolato inosservato tra gli umani per anni prima di provocare il caos. Attualmente, il virus si è diffuso in 181 paesi o regioni, dopo aver infettato 1.202.827 persone e ucciso 64.774 persone. Parlando dell’importanza di capire le sue origini, gli scienziati hanno detto: “Nell’emergenza globale della sanità pubblica COVID-19, è ragionevole chiedersi perché le origini della pandemia siano importanti. Comprensione dettagliata di come un virus animale ha saltato i confini delle specie per infettare gli umani contribuiranno in modo così produttivo alla prevenzione di eventi futuri “.

Il nuovo coronavirus potrebbe essere circolato inosservato tra gli umani per anni prima di provocare il caos

I ricercatori credono che l’antenato del nuovo coronavirus possa essere saltato nell’uomo. A quel punto, il virus non ha rappresentato una minaccia, ma si è spostato discretamente da una persona all’altra per anni. Mentre si diffondeva, potrebbe essersi modificato diventando pericoloso per la vita. Questi nuovi adattamenti avrebbero aiutato la pandemia a decollare, producendo un gruppo sufficientemente ampio di casi gravi, hanno scritto gli autori di uno studio. Gli scienziati spiegano che i coronavirus del pangolino potrebbero essere gli antenati del nuovo coronavirus. I due sono collegati da proteine chiamate punte.

Questi sono proteine che sporgono sulle superfici esterne dei coronavirus. Questa proteina aiuta il virus ad attaccarsi e infettare le cellule ospiti come esseri umani o pangolini. Sia il nuovo coronavirus che il pangolin coronavirus hanno una struttura simile. “Un coronavirus da un pangolino avrebbe potuto essere trasmesso a un essere umano, direttamente o attraverso un ospite intermedio come zibetti o furetti”, hanno spiegato.

Un pangolino avrebbe trasmesso il suo virus direttamente o indirettamente a un ospite umano. Quindi, una volta all’interno di un ospite umano, il virus potrebbe essersi adattato ulteriormente, introducendo nuovi cambiamenti nella proteina, aiutandolo a infettare gli esseri umani in modo più efficiente. Una volta sviluppata questa capacità, i ricercatori hanno affermato che il coronavirus sarebbe diventato ancora più capace di diffondersi tra le persone.

Se questa teoria dovesse venire confermata, le probabilità che un coronavirus innocuo entri nella popolazione umana per poi trasformarsi in pericoloso sono scarse. In alternativa, gli autori ipotizzano che potrebbe essere entrato in gioco un altro scenario. Cioè essi pensano che il nuovo coronavirus possa aver sviluppato la sua capacità di uccidere e diffondersi tra gli umani già dagli animali stessi. Ciò significa che il virus potrebbe aver innescato un focolaio immediatamente dopo aver infettato l’uomo.

Questo scenario sarebbe particolarmente negativo per l’uomo. Esso infatti aumenta la probabilità di futuri focolai, poiché il ceppo del virus che causa la malattia potrebbe ancora circolare nella popolazione animale e potrebbe ancora una volta saltare negli umani. Per confermare quale delle due teorie sia veritiera, gli scienziati dovranno cercare anticorpi contro il virus nel sangue umano.

