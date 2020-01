Coronavirus, gli acquisti provenienti dalla Cina sono un pericolo?

Stiamo vivendo in giorni di grande tensione, ascotando le ultime notizie in tv sulla questione del Coronavirus. Mentre sale il numero dei morti, mentre si parla di un vaccino, di persone in stato di quarantena, chi non si è recato in Cina può tirare un sospiro di sollievo… giusto? Beh, non basta esser rimasti a casa o nella propria città per potersi definire salvi. Infatti, come si deduce dal titolo del nostro articolo, molte persone, nei giorni precedenti all’allerta virus, hanno acquistano prodotti online o in negozi fisici di derivazione cinese, e di conseguenza la domanda è lecita: tali prodotti possono essere un pericolo? Scopriamolo.

Coronavirus e gli acquisti di prodotti derivanti dalla Cina, c’è pericolo?

Di recente il Ministero della Salute ha dato alla popolazione italiana delle dritte da seguire affinché non avvenga il contagio.

Tra queste dritte nulla faceva riferimento alla questione dei prodotti di derivazione cinese che acquistiamo online o in un negozio fisico.

Questa è una delle domande più scritte sul web e gli stessi negozi sia fisici che online cercano di dare una loro risposta.

Si può tirare un sospiro di sollievo? La risposta è affermativa! A dircelo è Christian Lindmeier, portavoce dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

L’occasione per parlare di un tale argomento che riguarda, seppur in modo indiretto, il Coronavirus è stata una conferenza stampa svoltasi a Ginevra dove Lindmeier ha dato una risposta chiara alla questione.

Il portavoce ha dichiarato che i pacchi contenenti prodotti di derivazione cinese non sono un pericolo per la nostra salute.

La motivazione che giustifica la risposta è prettamente scientifica: il virus ha vita breve sulle superifici.

Quindi, qualora il virus toccasse una superfice, esso vivrebbe giusto mezz’ora, senza potersi diffondere.

Altro fattore che gioca a nostro favore, e facciamo riferimento in modo particolare all’Italia, è la distanza ed il tempo che il pacco impiega affinché parta dalla Cina per arrivare in Italia.

Stiamo parlando di distanza temporali pari a settimane se non addirittura mesi.

Infine, non ancora si è verificato un caso di trasmissione del virus Coronavirus tramite oggetti di derivazione cinese.

