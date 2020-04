Coronavirus: gli investigatori vicini a scovare il paziente zero

Gli investigatori che esaminano il mistero di COVID-19 potrebbero essere ad un passo dallo smascheramento del “paziente zero”. Si ritiene che un commerciante di frutti di mare a Wuhan in Cina, sia la prima persona a cui è stato diagnosticato il coronavirus, che può essere ricollegato al mercato del pesce in Cina sostengono documenti trapelati. Il Daily Mail ha riferito giovedì che il quotidiano cinese The Paper afferma che Wei Guixian, una donna di 57 anni che lavora a Wuhan, è la prima persona a essere stata infettata dal coronavirus in quel mercato.

Wei ha detto al media che ha iniziato a sentirsi male il 10 dicembre. Pensando che poteva avere l’influenza, è andata in una clinica locale in cerca di cure. Le furono date delle pillole e poi tornò al lavoro. La donna vendeva gamberi vivi al mercato. Una settimana dopo le condizioni di Wei si sono aggravate ed è finita in un letto d’ospedale. Due mesi dopo che Wei era andato dal dottore, interi paesi in tutto il mondo sono stati chiusi. L’industria si è fermata e i mercati finanziari sono andati in caduta libera. Giovedì, il numero di persone infette da Coronavirus nel mondo ha raggiunto quasi il milione di casi.

Dall’inizio, i medici hanno lottato per unire i punti tra Wei e gli altri primi casi di coronavirus, secondo quanto riportato da The Daily Mail. Quando sono stati in grado di stabilire un legame tra Wei e 24 dei 27 dei primi pazienti registrati, i funzionari l’hanno messa in quarantena. Ma a quel punto il danno era già stato fatto. A Wei e ad altri fu anche proibito dalle autorità cinesi di avvertire i loro amici e parenti o il pubblico dell’epidemia.

Wei ha dichiarato a China The Paper che all’inizio pensava di avere un semplice caso di influenza – qualcosa che ha avuto ogni anno. “Mi sentivo un po’ stanca, ma non come negli anni precedenti”, ha detto. “Ogni inverno soffro sempre di influenza. Quindi ho pensato che fosse l’influenza.” Dopo essere andata in una clinica locale dove le sono state date delle pillole, Wei ha continuato a vendere frutti di mare al mercato mentre stava male. I suoi sintomi non sono migliorati. Wei quindi è stata portata in un secondo centro medico.

“Il dottore del secondo ospedale non è riuscito a capire cosa non andava in me e mi ha dato delle pillole”, ha detto. “Ma poi mi sentivo molto peggio e molto a disagio. Non avevo abbastanza forza o energia.” Il 16 dicembre, ha effettuato il check-in presso il più grande ospedale della città, il Wuhan Union Hospital. Fu lì che i dottori le dissero che aveva una malattia sconosciuta e che sembravano esserci anche molti altri casi nella zona. Wei, a differenza di molte persone che hanno avuto il coronavirus, è sopravvissuta. E sebbene non sia paziente zero, è la prima persona a essere positiva per COVID-19 nel mercato di Wuhan, ritenuto l’epicentro della crisi.

Ti potrebbe interessare: Coronavirus: Il mistero del basso tasso di mortalità della Germania

Altri però ritengono che in realtà la prima persona ad essere infettata con il coronavirus è stato un uomo di più di 70 anni che non ha mai avuto nulla a che fare con il mercato di Wuhan e che avrebbe contratto la malattia il 17 novembre. Le indagini degli investigatori continuano per capire se qualcun altro prima di quella data possa aver contratto il virus. Sembra che la verità ormai sia davvero vicina. Questo potrebbe aiutare molto gli scienziati e i medici a sconfiggere il virus.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube