Coronavirus: gli organi di chi soffre di Covid-19 potrebbero essere colpiti per “mesi e anni”

Il nuovo coronavirus potrebbe causare danni permanenti ai principali organi del corpo, compromettendo per anni le funzioni polmonari e cardiache di coloro che si ammalano gravemente di questa malattia. Alcuni esperti suggeriscono che il danno neurologico a lungo termine è anche possibile in un piccolo numero di pazienti con casi estremamente virulenti. Robert Booy, esperto di malattie infettive dell’Università di Sydney, ha affermato che cicatrici e danni al cuore e ai polmoni possono essere avvertiti per mesi in alcuni casi e anni in altri pazienti. “Non vi è dubbio che il virus colpisce soprattutto i polmoni nei giorni e nelle settimane immediate”, ha detto il professor Booy.

“A più lungo termine, non lo sappiamo ancora. Ma sospettiamo che ci possano essere danni reali e che questo sia qualcosa che potrebbe avere effetti sul corpo umano per mesi o addirittura anni.” Il primo caso noto di Covid-19 è emerso solo poco più di quattro mesi fa in Cina e gli esperti di malattie infettive hanno affermato che è impossibile trarre conclusioni concrete sulle implicazioni a lungo termine per la salute di chi viene colpito dal nuovo coronavirus. I medici di tutto il mondo che studiano il virus mortale hanno anche osservato sintomi neurologici, tra cui confusione, ictus e convulsioni, in un piccolo sottogruppo di pazienti Covid-19.

Altri hanno notato un ridotto senso dell’olfatto e del gusto e disturbi cardiaci causati da danni al sistema cardiovascolare in coloro che sono sopravvissuti. “È un po’ sconosciuto perché non abbiamo avuto abbastanza tempo per monitorare i risultati dei pazienti nel tempo”, ha detto il professor Bill Rawlinson, virologo medico dell’Università del New South Wales. Il professor Rawlinson ha sottolineato finora prove che indicano che la stragrande maggioranza delle persone infette, la maggior parte delle quali erano asintomatiche o presentavano sintomi più lievi, recuperano completamente “assolutamente e completamente” senza alcuna prova di danni permanenti. Desta preoccupazione, tuttavia, una piccola coorte di pazienti, che si ammalano gravemente quando vengono colpiti dal virus, sviluppano una polmonite grave e, in casi estremi, presentano insufficienza d’organi.

Siamo molto preoccupati per le persone che hanno una risposta immunitaria che è esagerata e fa del suo meglio per uccidere il coronavirus, ma danneggia anche la nostra fisiologia”, ha spiegato il professor Booy. “Ciò che fa è danneggiare le nostre misure per proteggerci, in modo che i polmoni siano infine sfregiati e ridotti di capacità. Quella combinazione del virus e la nostra risposta immunitaria ad esso potrebbe significare che abbiamo un danno che si protrae per mesi e anni e che è una vera preoccupazione “.

