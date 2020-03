Coronavirus: grande solidarietà all’Ospedale di Cagliari.

Questa situazione tragica che stiamo vivendo del Coronavirus sta portando in giro molta solidarietà, ma quello che è successo a Cagliari in Ospedale nel reparto rianimazione è davvero incredibile e da prendere come esempio.

Coronavirus: grande solidarietà nel reparto di rianimazione dell’Ospedale di Cagliari

Coronavirus significa solidarietà in questo momento in Italia, è quello che è successo nel reparto di rianimazione all’Ospedale di Cagliari è sicuramente da raccontare. I dottori del reparto, uomini e donne che stanno lottando in prima linea a soccorrere le persone che vengono colpite da Coronavirus, ordinano le pizze che arrivano con lo scontrino, ma sullo scontrino non c’è scritto il prezzo da pagare, ma una frase: “Siete nei nostri pensieri e nei nostri cuori, grazie per tutto quello che fate”.

Una storia davvero molto bella, una storia che accomuna tutti gli italiani, i dottori e gli infermieri dell’Ospedale di Cagliari, esattamente del reparto di rianimazione. L’Italia è anche questa, quanto meno te lo aspetti, da persone comuni, arriva il più gratificante dei segnali che ci possa essere, la riconoscenza.

Questi sono segnali davvero importanti che servono a farci capire del momento davvero tragico che stiamo passando e vivendo. La solidarietà in questo momento è una cosa molto importante, e farlo verso i medici e gli infermieri che si stanno adoperando per salvare quante più possibili vite umane rischiando anche la propria vita.

Ricordiamo che una grossa parte di deceduti e di contagiati sono proprio medici e infermieri che stanno affrontando questa lotta già da molti giorni.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube