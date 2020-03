Coronavirus: i farmaci che ti possono aiutare a combatterlo

La domanda che si fanno un p0′ tutti è quella di chiedersi se esistono farmaci che ci possono aiutare a combattere o almeno a contrastare il Coronavirus. A questa domanda ci ha risposto il Dottor Guido Silvestri dall’Università di Atlanta, vediamo cosa ci dice.

I farmaci che ti possono aiutare a contrastare il Coronavirus

In questo periodo di allarme per il Coronavirus, ci si chiede sempre se ci sia qualche farmaco in grado almeno di contrastare il Coronavirus o addirittura curarlo. Il dottor Silvestri intervenuto tramite Facebook da Atlanta dichiara che ci sono dei farmaci che ci danno una piccola speranza e che possano riuscire a combattere il virus.

Il primo farmaco che viene citato dal dottore si chiama Remdesevir, viene usato esclusivamente per problemi polmonari e deve essere prescritto necessariamente da un medico. Ulteriori indagini e studi si stanno effettuando in Cina e negli Stati Uniti per capire se effettivamente funzioni contro il Coronavirus.

Da dire che tutti i farmaci immunomodulatori possono essere efficaci, ma mai prenderli di spontanea volontà, aspettare sempre un parere e una prescrizione medica; grazie a questi farmaci si possono inibire le citochine, la causa delle complicazioni più gravi.

Tra gli altri farmaci altre buonissime speranze ci vengono date dalla nostra terra, esattamente da Napoli, esiste un medicinale che è stato sperimentato e che ha dato ottimi risulatati, il suo nome è Tocilizumab, è stato testato con risultati eccellenti per tutti quelli che soffrono di artrite reumatoide, stiamo parlando di un anticorpo molto efficiente contro il recettore dell’interleuchina 6.

Altro farmaco che potrebbe avere efficacia contro il Coronavirus, è l’Anakinara, anche qui parliamo di un anticorpo che viene usato contro il recettore dell’interleuchina 1.

La cosa che ha riscontrato il dottore e che ci potrebbe dare delle buone speranze per il futuro, è che il Covid-19 sotto una certa latitudine ci da dei casi molto rari.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube