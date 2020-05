Con la fase 2 dell’emergenza del Coronavirus, dal 4 maggio vanno a decadere e a modificarsi parecchie regole che c’erano sui funerali, con la fase 2 infatti i funerali si potranno fare ma senza cortei, con locali sanificati, e con un massimo di 15 persone con distanziamento e protezioni.

Coronavirus: dal 4 maggio funerali si ma senza cortei

Finalmente sono arrivate le regole che daranno la possibilità di fare i funerali con l’emergenza da Coronavirus, dal 4 maggio e con l’inizio della fase 2, il massimo delle persone che potranno parteciparvi sono 15, la funzione deve essere all’aperto, rispettando le distanze di almeno un metro e indossando le mascherine.

Il Decreto con un’integrazione del Viminale chiarisce che le funzioni religiose per i funerali devono essere all’aperto, non in abitazioni o Chiese, devono durare in tempi contenuti e una volta finita la funzione non ci deve essere assembramento o corteo, e tutto deve avvenire dove viene celebrata la funzione, vietati gli spostamenti.

Nel caso si decidesse di celebrare la messa, sempre all’aperto, non ci deve essere contatto fisico tra le persone e la comunione dovrà essere consegnata nelle mani oppure messa su piattini e durante la funzione, anche il prete, dovrà indossare i dispositivi di protezione.

L’unica eccezione di celebrare la funzione in un luogo chiuso, richiede la sanificazione dell’intero ambiente e la garanzia che il locale in oggetto garantisca la sicurezza per il distanziamento di tutti i partecipanti.

La Conferenza Episcopale Italiana ha proposto di fare, in questo periodo di emergenza da Coronavirus, una celebrazione religiosa con solo la liturgia della parola invece di fare la messa.

Il Viminale intanto lascia la scelta alla chiesa e della funzione religiosa da adottare, in quanto la celebrazione rientra nell’autorità ecclesiale, legato alle diverse situazioni che si possono trovare nei vari territori, le consuetudini locali e le tradizioni, dando vita ad una cerimonia che si svolge in un tempo contenuto.

