Coronavirus: i guanti possono infettarti più velocemente delle mani nude, lo dicono gli esperti

Il coronavirus ha bloccato il mondo intero, l’uso di guanti e mascherine stanno diventando la nuova normalità. Ma possono proteggerti da COVID-19? Secondo gli esperti, i guanti non sono una sicurezza certa. Le persone possono esporsi involontariamente al virus, se non stanno attenti. Anche sull’utilizzo corretto delle mascherine c’è tanta incertezza, gli stanno studiando il loro ruolo nella protezione delle persone.

Coronavirus: cosa sapere prima di indossare i guanti

Un ex infermiere del reparto di emergenza si è postato in un video su Facebook per educare le persone sui possibili rischi di indossare guanti. “Mi terrorizza pensare che le persone credano di essere al sicuro solo perché indossano guanti e non sono consapevoli del fatto che potrebbero ancora fare del male a se stessi o agli altri”, ha detto alla CNN Molly Lixey, ex infermiera del pronto soccorso di Saginaw, Michigan .

Nel suo video, ha detto: “Sto vedendo un sacco di gente in pubblico che indossa i guanti in questo momento. È fantastico, ma se vuoi indossare i guanti, bisogna indossarli correttamente. Ma voglio ricordarti una piccola cosa chiamata contaminazione incrociata “.

La contaminazione incrociata consiste nel trasferimento di microrganismi (virus o batteri) da una superficie all’altra.

Nel suo video l’ex infermiera, fornisce un esempio di come la contaminazione incrociata sia pericolosa, specialmente quando le persone indossano i guanti e svolgono regolarmente le faccende, acquistando generi alimentari, ecc.

Fa un esempio di chi indossa i guanti prima di uscire, prende il cellulare e sale in macchina. Al supermercato, prende della carta igienica, che è contaminata. E poi tocca il telefono con i guanti contaminati per rispondere a una chiamata, trasferendo involontariamente i germi sul telefono e poi sul viso.

L’ ex infermiera del pronto soccorso di Saginaw, Michigan nel video continua spiegando quanto è pericolosa la contaminazione incrociata: “Non ha senso indossare i guanti se non ti lavi le mani ogni volta che tocchi qualcosa. Fai tutto ciò che ti rende sicuro, ma ricorda, c’è un po’ di scienza qui”.

Anche altri esperti hanno diramato avvertimenti simili

Un infermiera Karen Hoffmann, ha dichiarato che: “Puoi pensare di indossare i guanti, ma a meno che tu non abbia esperienza di indossare e togliere i guanti, se non fatto correttamente potresti contaminare di più le tue mani e quindi avere un falso senso di sicurezza”

Gli esperti sottolineano l’importanza di cambiarli regolarmente. Lindsay Broadbent, virologa della Queen’s University di Belfast, ha detto a The Guardian: “Sono come una seconda pelle. Se tocchi le superfici sporche con i guanti e poi tocchi il viso, potresti non indossarli affatto. ”

L’Organizzazione mondiale della sanità non ha inoltre raccomandato alle persone di indossare guanti e maschere per proteggersi.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube