Coronavirus, i morti in Italia sono dovuti agli antibiotici?

Il Coronavirus o il Covid-19 come meglio lo volete chiamare sta causando nel mondo un gran numero di morti e di contagiati e l’Italia al momento è il paese più colpito al mondo, degli studi potrebbero dimostrare che le cause sono dovute alla resistenza degli antibiotici.

Coronavirus: la causa dell’eccessiva mortalità può dipendere dalla resistenza agli antibiotici

Purtroppo il Coronavirus inizialmente quando è scoppiato in Cina è stato sottovalutato da molti paesi, tra cui l’Italia, e invece in poco tempo si è sviluppato provocando molti decessi e ancora oggi siamo in una situazione preoccupante.

Ci sono molti virologhi che si stanno ponendo alcune domande, tra cui che il problema possa essere legato all’antibiotico-resistenza, Cipro insieme all’Italia è il paese che detiene più ceppi batterici antibiotico resistenti.

La virologa Ilaria Capua è molto preoccupata di quello che sta accadendo e invita tutti i patologi a fornire quanto prima informazioni sulla relazioni che ci sono tra le persone decedute e l’uso di antibiotici.

Purtroppo sta venendo fuori che in Italia la maggior parte delle persone decedute sono collegate all’antibiotico-resistenza, e la virologa dichiara: “Lo dico con molto rispetto, ma senza alcuna remora, questi decessi sono un’anomalia che dobbiamo approfondire e studiare con cura e velocità. In Italia c’è un altro problema che continua a non avere l’attenzione che merita e di cui nessuno, a maggior ragione, ha parlato in questi giorni; l’Italia è in Europa, insieme a Cipro, il paese che ha più ceppi batterici antibiotico resistenti”.

Dal novembre 2019 in Europa si sono avuti 33mila decessi dovuti agli antibiotici, 10mila in Italia; la virologa lo attribuisce all’abuso di questi farmaci, a volte usati anche senza motivo. Anche i nostri coltivatori usano molto gli antibiotici per destinarli agli allevamenti del bestiame.

Ci sono poi altre notizie che ci giungono dal reparto di malattie infettive dell’Università di Milano e dall’Ospedale Sacco che ci spiegano come i fattori legati alla mortalità sono alti per vari fattori; una è che la mortalità non comprende tutti i reali contagiati, questo perché il tampone viene fatto solo a pazienti sintomatici. Un altro fattore che può incidere sull’alta mortalità in Italia è quello che siamo il secondo paese come anzianità al mondo, con un’età superiore agli 80 anni, avanti a noi solo il Giappone.

