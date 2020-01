Coronavirus, I morti salgono a 132: il nuovo caso a Napoli, una coppia di sposi cinesi ricoverati

Ormai il Coronavirus di Wuhan è un problema che coinvolge tutto il mondo, i morti nella sola città cinese sono diventati 132, i contagi accertati circa 6000. Ormai siamo ben oltre ai numeri della SARS del 2002-2003. Anche se c’è un leggero rallentamento dei contagi c’è molta preoccupazione nel mondo.

Andiamo a vedere come sta la situazione nel mondo

Il Coronavirus ormai ha coinvolto tutto il mondo, i numeri sono impietosi e testimoniano che parliamo di un virus superiore alla Sars.

Nella notte sono partiti dalla città cinese Wuhan i primi voli per portare i cittadini non cinesi nelle loro nazioni e fuori dalla città in quarantena, parliamo di un volo americano e uno giapponese che hanno riportato a casa i loro connazionali. Gli Stati Uniti stanno prendendo in seria considerazione di interrompere tutti i voli che sono diretti verso la Cina.

La Francia ha chiesto ed è stata aiutata dall’UE per un supporto economico, per mandare sul posto due voli charter che riporteranno, il primo 250 cittadini francesi a casa, il secondo rimpatriera’ 100 cittadini di varie città europee, probabile che ci sia anche qualche italiano.

L’Italia ha circa 60 cittadini nella cittadina di Wuhan e sta cercando comunque di farli rimpatriare, il problema che non tutti sono disposti a tornarsene nel loro paese.

Anche l’Australia sta organizzando dei voli per rimpatriare i suoi cittadini per poi portarli su un atollo nel pacifico per fargli fare un periodo di quarantena.

Tutte le nazioni che si stanno adoperando per far ritornare i propri connazionali, si stanno organizzando per fare dei protocolli speciali per chi è a rischio Coronavirus e non rischiare contagi.

Anche la Germania ha un numero di 4 contagiati, il particolare che uno di questi non è stato in Cina ma lo ha contratto da un collega che c’è stato.

Caso sospetto di Coronavirus a Napoli

Purtroppo c’è un caso sospetto qui in Italia, precisamente a Napoli, si tratta di una coppia di sposini cinesi in viaggio di nozze, per ora sono stati ricoverati in ospedale per ulteriori accertamenti.

