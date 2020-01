Coronavirus, i morti salgono a 170: le ultimissime

Il bilancio dei morti ad oggi sale a 170, nella sola giornata di ieri i nuovi casi sono stati 1700, mille nella solo città di Wuhan, per un totale di 7700 infettati. Nella giornata di ieri c’è stata una nuova vittima a Pechino, i decessi qui del Coronavirus salgono a 38.

Andiamo a fare un pò il punto della situazione nel mondo

Ci sono stati dei nuovi casi, addirittura un caso nel Tibet. Nella sola giornata di ieri i morti sono stati 38 e questo segna il più alto aumento di morte giornaliere da quando si è saputa dell’epidemia. Tre nuovi casi in Germania, il primo negli Emirati Arabi.

È in atto un massiccio sforzo di contenimento che sta facendo in modo di tenere bloccate milioni di persone nello Hubei.

È un vero caso mondiale questo della Cina, la metropoli è isolata, alcune compagnie aeree come British Airways, Iberia e Lufthansa, hanno deciso di interrompere i collegamenti aerei da e per la Cina. Sono state sospese tutte le partite e tutti gli eventi sportivi per tutta la Cina, per questo Paese è davvero un vero danno economico, una catastrofe. Crolla la borsa di Hong Kong. La Toyota sospsendera’ dal 9 febbraio la produzione delle auto.

I grandi colossi Ikea, Starbucks e McDonald’s hanno annunciato la chiusura temporanea di almeno la metà dei loro locali più vicini a dove si trovano i focolari, e insieme a degli esperti stanno cercando di trovare dei metodi efficaci di come poter lavorare evitando possibili trasmissioni e contagi del virus.

Ieri sera a Roma nello scalo aereo si è verificato un episodio che fa preoccupare molto, un cinese si è sentito male ed è stato portato in ambulanza in ospedale, sono in corso degli accertamenti per valutarne le cause.

Dalla città focolare del virus stamattina partiranno gli italiani per fare ritorno in Italia, non tutti saranno messi in quarantena, saranno valutati caso per caso, c’è un pò di contestazione per questa decisione.

