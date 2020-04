Coronavirus: in Italia nuovi positivi sono 528 meno di ieri

Arrivano buone notizie con l’ultimo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. Il numero di positivi in Italia per il secondo giorno di fila è in calo. Oggi infatti i malati nel nostro paese sono 528 meno di ieri, giorno in cui i positivi al coronavirus erano calati di 20 unità. I nuovi contagi di COVID-19 in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 2.729, i guariti 2.723. Purtroppo ancora alto il numero dei morti che nelle ultime 24 ore sono stati 534. Calano i pazienti ricoverati negli ospedali ed in particolare quelli nelle terapie intensive che sono 150 in meno rispetto alla giornata di ieri.

Oggi i malati di coronavirus nel nostro paese sono 528 meno di ieri, ma aumentano i morti

In totale dunque in Italia al 21 aprile 2020 il totale dei contagi ha raggiunto quota 183.957. I guariti sono 51.600 e i decessi 24.648. In totale le persone attualmente positive sono 107.709. Di queste 24.134 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 2.471 in terapia intensiva e 81.104 in isolamento domiciliare. In Lombardia i casi totali sono 67.931 con un incremento di 960 unità. I deceduti hanno raggiunto quota 12.579 mentre i guariti sono 21.374. Il totale degli attualmente positivi ha raggiunto quota 33.978 con 9.805 pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, di cui 851 in terapia intensiva. Infine in isolamento domiciliare si trovano in questo momento 23.322 pazienti.

Ti potrebbe interessare: Indennità di malattia, non sempre è riconosciuta, nuove regole per coronavirus

Ti potrebbe interessare: Coronavirus: Nobel per la medicina afferma che Covid-19 è stato creato in un laboratorio

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube