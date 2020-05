Coronavirus: i positivi in Italia calano di 1.513 unità

Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore il numero dei positivi in Italia è calato di 1.513 unità portando il totale degli attualmente positivi a 98.467. Le persone decedute nelle ultime 24 ore sono state 236 in aumento rispetto a ieri quando invece si erano segnalati 195 decessi. I Guariti nelle ultime 24 ore sono aumentati di 2.352 mentre sono il calo i nuovi positivi a covid-19 che nelle ultime 24 ore sono stati “solo” 1.075. Alla luce dei dati delle ultime 24 ore dunque il numero dei casi totali di coronavirus nel nostro paese è salito a 213.013. I morti sono 29.315 mentre i guariti sono 85.231.

Come abbiamo detto poc’anzi gli attualmente positivi al coronavirus sono 98.467. Di questi sono attualmente ricoverati in ospedale 16.270 mentre in terapia intensiva vi sono al momento 1.427 persone. I pazienti positivi al coronavirus attualmente in isolamento domiciliare con sintomi lievi sono 80.770. Nelle ultime 24 ore sono scesi ancora i pazienti ricoverati in ospedale e anche quelli ricoverati in terapia intensiva. Qui sotto potete leggere voi stessi la situazione delle singole regioni con la Lombardia che ancora una volta si conferma come al più colpita dall’epidemia.

