Coronavirus: i prezzi di diesel e benzina continuano a scendere

L’effetto del Coronavirus si fa ancora sentire sui prezzi dei carburanti, sia diesel che benzina, la discesa continua e la Tamoil è quella che si conferma una delle compagnie che pratica i migliori prezzi.

Coronavirus e il suo effetto sui carburanti

L’effetto Coronavirus sulla discesa dei prezzi dei carburanti, sia diesel che benzina, si fa sentire tanto in Italia, c’è paura di una recessione a livello globale e mondiale, la paura è quella che l’epidemia possa trasformarsi in pandemia, cosa che potrebbe essere possibile guardando anche quello che sta succedendo in Cina.

Nelle ultime due settimane il prezzo dei carburanti è sceso circa del 10% nella maggior parte delle stazioni di servizio e da parte di tutte le compagnie petrolifere.

La Tamoil ancora una volta si piazza al primo posto tra tutte le compagnie nel rifornimento al servito, mentre il suo posto in classifica per quanto riguarda il self service, è al secondo posto dietro solo alla Q8. Degli ottimi prezzi sono praticati anche dalla Esso che si piazza abbastanza bene in tutte le classifiche, sia per il servito che per il self service.

Avere adesso dei prezzi del carburante così in netta discesa, non è che poi fanno tanto felici gli italiani, di sicuro i cittadini italiani sarebbero felici di pagare i carburanti più cari ma non avere in atto il virus Covid-19. Il fatto che sia i contagi che i morti preoccupano molto gli italiani, e a rimetterci siamo un po’ tutti; ci sono categorie e parte del popolo che alla fine, quando finirà, si saranno presi solo uno bello spavento. Ma pensiamo invece un po’ alle persone che sono morte e a chi comunque ha perso qualcuno.

Poi andiamo sul lato dell’economia, le aziende e chi ha un’attività in proprio, può davvero sprofondare e scomparire per questo evento eccezionale del Covid-19, può davvero rimetterci tanto fino a distruggere le attività e a farle scomparire.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube