Coronavirus: il 18 aprile in Italia i positivi aumentano di 809 unità

Appuntamento giornaliero con il bollettino della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus. Oggi 18 aprile i positivi in Italia rispetto a ieri sono aumentati di 809 unità. Si tratta di un incremento rispetto al 17 aprile quando i positivi in più erano stati 355. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 482 in leggera diminuzione rispetto a ieri. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stati esattamente 3.491. Scendono di 779 unità le persone ricoverate in ospedale, mentre i pazienti in terapia intensiva rispetto a ieri sono scesi di 79 unità.

Coronavirus: diminuiscono i morti ma aumentano di nuovo i positivi a Covid-19

Secondo l’ultimo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus, in Italia il totale delle persone che hanno contratto la malattia è di 175.925. I morti in totale sono stati fino ad ora 23.227. I guariti invece sono 44.927. Attualmente in Italia risultano positivi a Covid-19 107.771 persone. Di queste 25.007 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 2.733 in terapia intensiva e 80.031 in isolamento domiciliare.

In Lombardia che per l’ennesima volta si conferma come la regione più colpita dall’epidemia i contagi totali dall’inizio della crisi sono 65.381 con un incremento nelle ultime 24 ore di 1.246 unità. I morti sono 12.050 e i guariti 19.136. Attualmente sono positivi al virus 34.195 persone di cui 10.042 ricoverati in ospedale, 947 in terapia intensiva e 23.206 in isolamento domiciliare.

