Coronavirus: il bilancio delle vittime potrebbe essere molto più alto dei dati ufficiali

La Cina ha riconosciuto venerdì che il bilancio delle vittime del coronavirus nella città epicentro di Wuhan era quasi il 50% più alto di quanto riportato, sottolineando quanto seriamente il numero ufficiale di infezioni e decessi in tutto il mondo potrebbe sottovalutare le dimensioni del disastro. Tali cifre possono avere un’enorme influenza sulle azioni dei governi, poiché il personale medico fa fatica a capire come far fronte alle ondate di malati e i funzionari prendono decisioni cruciali su dove dedicare risorse e su come iniziare ad allentare i blocchi per rianimare le loro economie.

Le vittime di coronavirus nel mondo potrebbero essere molte più di quanto indichino i dati ufficiali, ecco perchè

Man mano che aumentavano le morti per coronavirus, con gli Stati Uniti che hanno riportato il bilancio delle vittime più alto di un giorno, ma a quasi 4.600 – la devastazione economica delle restrizioni sta diventando ancora più scioccante. Il numero di persone che hanno presentato domanda di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti è aumentato di 5,2 milioni, portando il totale di quattro settimane a 22 milioni. L’economia cinese si è ridotta del 6,8% nel trimestre conclusosi a marzo rispetto allo stesso periodo di un anno fa, la sua peggiore contrazione da quando sono iniziate le riforme economiche di tipo commerciale nel 1979. E in Europa, le vendite di automobili sono diminuite del 55% il mese scorso.

Le autorità affermano che infezioni e decessi sono stati sottostimati quasi ovunque. Migliaia di persone sono morte con sintomi COVID-19 – molte in case di cura, che sono state devastate da una malattia che colpisce gli anziani più duramente – senza essere testate.

A quattro mesi dallo scoppio, le nazioni stanno ancora lottando per aumentare la loro capacità di test e molti sono ancora lontani dal loro obiettivo. Venerdì la Spagna ha ordinato alle 17 regioni autonome del paese di adottare criteri uniformi per il conteggio dei morti. Il paese ha registrato oltre 19.000 decessi, ma il sistema esclude i pazienti che avevano sintomi ma non sono stati testati prima della morte.

“Probabilmente stiamo vedendo solo la punta dell’iceberg“, ha detto l’epidemiologo dell’Università di Barcellona Antoni Trilla, che dirige il gruppo di esperti del governo spagnolo sull’epidemia di coronavirus. Funzionari italiani hanno riconosciuto che il bilancio delle vittime COVID-19 ufficiale del paese di oltre 22.000 – secondo solo a quello degli Stati Uniti – sottostima il numero reale, principalmente perché non include le centinaia di morti nelle case di cura che non sono state testate.

Il bilancio delle vittime ufficiale della Gran Bretagna, che si avvicina a 14.000, è stato oggetto di un crescente controllo perché non include alcun decesso a casa o nelle case di cura. L’agenzia statistica del paese ha indicato che il numero effettivo di morti potrebbe essere superiore di circa il 15%. Altri esperti pensano che finirà per essere molto più di questo. Anthony Costello, professore presso l’Institute for Global Health presso l’University College di Londra, ha dichiarato che la Gran Bretagna potrebbe vedere 40.000 morti al termine della prima ondata dell’epidemia.

In Russia, le autorità hanno riportato un numero relativamente basso di casi fino alla fine di marzo. Ciò ha sollevato sospetti, data la storia del paese di nascondere verità imbarazzanti. I medici che curano i pazienti con coronavirus a Mosca hanno dichiarato la scorsa settimana che la stragrande maggioranza di tutti i casi di polmonite in Russia sono probabilmente causati dal nuovo virus.

Il bilancio delle vittime ufficiale è aumentato di oltre la metà a New York City all’inizio di questa settimana, quando le autorità sanitarie hanno iniziato a includere persone che probabilmente avevano COVID-19 ma sono morte senza essere testate. Quasi 3.800 morti sono stati aggiunti al conteggio della città.

In tutto il mondo, l’epidemia ha infettato oltre 2,1 milioni di persone e ucciso oltre 150.000, secondo un conteggio della Johns Hopkins University basato su dati forniti dalle autorità sanitarie del governo di tutto il mondo. Il bilancio delle vittime negli Stati Uniti ha superato i 33.000, con oltre 670.000 infezioni confermate.

La Cina ha aumentato il bilancio complessivo delle vittime a oltre 4.600 dopo che Wuhan, dove lo scoppio ha preso piede per la prima volta, ha aggiunto quasi 1.300 morti. Le domande hanno turbinato a lungo circa l’accuratezza della denuncia dei casi in Cina, con i critici che affermano che i funzionari hanno cercato di ridurre al minimo lo scoppio iniziato a dicembre.

L’Africa potrebbe vedere 300.000 morti nello scenario migliore, secondo un rapporto che cita una ricerca dell’Imperial College di Londra. Il continente ha più di 18.000 casi di virus confermati, ma gli esperti affermano che l’Africa è in ritardo di settimane rispetto alla pandemia in Europa.

