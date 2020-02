Coronavirus: il contagio attraverso i contanti, ecco perchè è possibile

Una signora su Facebook ha pubblicato un post in cui chiede se il contagio del Coronavirus può avvenire attraverso il denaro contante, scopriamolo insieme in base ad uno studio effettuato di recente che dimostra che è possibile

Coronavirus: post pubblicato su Facebook

Il contagio del corona virus potrebbe avvenire attraverso il denaro circolante? L’ho chiesto anche a QUARTO GRADO ieri hanno letto questo mio quesito che sicuramente sarà stato posto anche da altre persone. La trasmissione è finita e non hanno risposto. Aggiungo, facendo un esempio, che a Trieste per risparmiare si va a Lubiana si prende l’aereo e si parte per qualsiasi destinazione. Si ritorna in quell’aeroporto (non sappiamo i controlli che fanno là) ci si mette in automobile o in treno e si torna in Italia. Magari si prosegue in autostrada e ci si ferma in autogrill. E i camionisti che troviamo in autostrada sappiamo da dove vengono? Sono stati controllati? I paesi in quarantena in Italia hanno dei posti di blocco e la gente non può allontanarsi? ecc. ecc. Capite che non è semplice da gestire la situazione?

Lo studio dimostra che il contagio è possibile

Sulla trasmissione del Coronavirus “COVID-19” e sulla sua resistenza a lungo sulle superfici ci sono molti dubbi, per prudenza la banca centrale della Cina ha annunciato l’intenzione di voler disinfettare le banconote per cercare in qualche modo di rallentare l’epidemia.

Nessuno può dire in questo momento se effettivamente il contagio non possa avvenire in questo modo, la stessa Cina ha messo in atto questo provvedimento.

Come riporta il sito focus.it, alle banche cinesi è stato consigliato di erogare le banconote nuove ai clienti, e nella provincia dell’Hubei sono stati resi disponibili circa quattro miliardi di yuan (528 milioni di euro).

Le banche potranno utilizzare anche sistema a raggi ultravioletti per sterilizzare le banconote usate e poi rimetterle di nuovo in circolo dopo averle sigillate. La settimana scorsa questa notizia è apparsa sul web perché studi hanno individuato 397 diverse specie di batteri sulla banconota da 1 dollaro dimostrando che il virus può sopravvivere sui contanti per circa 12 giorni.

Ecco cosa sta succedendo in Italia, le ultime new in tempo reale

Allarme in Italia, un contagio di Coronavirus anche in provincia di Avellino, un giovane da Codogno all’insaputa di tutti è arrivato a Montefusco un piccolo paese dell’Irpinia.

La situazione in Italia e precisamente al Nord è grave, i contagiati complessivamente sono 78, 56 in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 nel Lazio e 1 in Piemonte, sono due i morti, uno in Lombardia e uno in Veneto.

