Coronavirus: il contagio può avvenire anche attraverso gli occhi, bisogna usare occhiali

Il nuovo Coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo intero è responsabile della polmonite da Covid-19. Questo virus può entrare nel nostro corpo anche attraverso gli occhi. La congiuntive è uno dei sintomi del coronavirus. Quello che spesso non si dice è che gli occhi sono pericolosi quanto le mani e la bocca. Il virus passa attraverso i tre strati degli occhi e viene trasportato attraverso le lacrime nel nostro corpo.

Corovanirus: uno dei sintomi è la congiuntivite

Uno dei sintomi del Covid-19 è la congiuntivite virale. I pazienti positivi al coronavirus manifestano generalmente un solo occhio arrossato con lacrimazione e di solito senza secrezione.

A spiegare l’importanza di proteggere gli occhi quando si esce è il prof. Francesco Le Foche nella trasmissione “Domenica in” da Maria Venier su Rai 1 andata in onda ieri domenica 5 aprile.

Il professore spiega che il virus già era in giro da tempo, probabilmente proveniente dalla Germania. Si presume che la partita Atalanta-Valencia del 19 febbraio, abbia fatto esplodere il virus nell’area del Bergamasco. Subito dopo 10/15 giorni si sono presentati al pronto soccorso e da lì che si è arrivati a questa considerazione.

Questo virus è la parte diabolica della globalizzazione, specialmente nella parte della Lombardia.

Il professore chiarisce che bisogna intervenire sul campo: “Dobbiamo mettere in campo la “mossa del cavallo”, dobbiamo curare le persone a casa, bisogna mettere in campo un protocollo condiviso dal nord al sud, perché aspettare 10 giorni e poi andare in pronto soccorso significa intubare il paziente, La storia ci insegna che le pandemie vanno curate all’interno, dobbiamo dare un servizio eccellente e in tempo”.

Infine, il professore ribadisce l’importanza delle protezioni da utilizzare: guanti, mascherine e occhiali, fondamentali se usati correttamente per evitare il contagio.

Uno dei primi sintomi del coronavirus può essere la congiuntivite, il film lacrimale è composto da tre strati che lubrificano gli occhi (nutrimento, idratazione e difesa). Le lacrime, attraverso i canalini lacrimali, vengono convogliate nel naso e quindi nella gola. Quindi l’occhio va protetto, e bisogna evitare in assoluto le lenti a contatto.

E’ fondamentale proteggere l’occhio con occhiali, quando si esce di casa vanno bene sia gli occhiali da sole che quelli da vista, l’importante è metterli.

