Coronavirus: il mistero dei “diffusori silenziosi”, gli asintomatici

Mentre la crisi del coronavirus si manifestava in tutto il mondo, gli scienziati hanno scoperto ulteriori prove su una strana e preoccupante caratteristica del coronavirus. Mentre molte persone che vengono infettate sviluppano tosse, febbre e perdita di gusto e olfatto, altre non hanno alcun sintomo e non si rendono mai conto di avere Covid-19. I ricercatori affermano che è fondamentale capire quanti ne sono colpiti in questo modo e se gli “spargitori silenziosi” alimentano la pandemia.

Ecco come gli scienziati hanno scoperto che c’erano casi di asintomatici al coronavirus

Quando le persone si radunarono in una chiesa a Singapore il 19 gennaio, nessuno avrebbe potuto rendersi conto che l’evento avrebbe avuto implicazioni globali per la diffusione del coronavirus. Era una domenica e, come al solito, una delle funzioni religiose era in corso in mandarino. Tra la congregazione di The Life Church and Missions, al piano terra di un edificio per uffici, c’era una coppia, entrambi di 56 anni, arrivati ​​quella mattina dalla Cina.

I due sembravano perfettamente sani, quindi non c’era motivo di pensare che avrebbero potuto trasportare il virus. A quel tempo, una tosse persistente era considerata la caratteristica più distintiva di Covid-19 ed era vista come il modo più probabile per trasmetterla. Non avere sintomi della malattia avrebbe dovuto significare non avere alcuna possibilità di diffonderla. La coppia se ne andò non appena la celebrazione fu terminata. Ma poco dopo, le cose sono peggiorate. La moglie si è ammalata il 22 gennaio, seguita dal marito due giorni dopo. I due erano arrivati ​​da Wuhan, l’epicentro dell’epidemia.

Ma durante la settimana successiva, tre persone locali hanno avuto la malattia senza motivo ovvio, portando a uno dei primi e più sconcertanti casi di coronavirus di Singapore. Risolvere ciò che era accaduto avrebbe portato a una nuova e inquietante intuizione su come il virus stava trovando con successo nuove vittime. “Siamo rimasti estremamente perplessi”, afferma il dottor Vernon Lee, capo delle malattie trasmissibili presso il Ministero della Salute di Singapore. “Le persone che non si conoscevano in qualche modo si infettavano a vicenda”, pur non mostrando alcun segno di malattia. Questo nuovo gruppo di casi semplicemente non aveva senso, secondo quanto si sapeva su Covid-19 di allora.

Così il dottor Lee e i suoi colleghi scienziati, insieme agli agenti di polizia e ai localizzatori di malattie specializzati, hanno avviato un’indagine, generando mappe dettagliate che mostravano chi era risultato positivo a Covid-19, dove e quando. Ciò ha comportato il meglio del processo noto come traccia dei contatti, una versione di cui è in corso ora nel Regno Unito. È visto come un sistema vitale per rintracciare tutte le persone coinvolte in un focolaio e aiutare a sradicarlo, e Singapore è rinomata per l’abilità e la velocità con cui viene effettuato.

Sorprendentemente, nel giro di pochi giorni, gli investigatori avevano parlato con non meno di 191 membri della chiesa e avevano scoperto che 142 di loro erano stati lì quella domenica. Stabilirono rapidamente che la maggior parte delle persone che si erano infettate erano stati alla stessa funzione della coppia cinese. “Avrebbero potuto parlarsi, salutarsi, durante le consuete attività di servizio in chiesa”, afferma il dott. Lee.

È stato un inizio utile e avrebbe spiegato in teoria come l’infezione avrebbe potuto essere trasmessa, a parte un fattore chiave. Non ha risposto alla domanda cruciale su come il virus avrebbe potuto essere trasmesso dai due cinesi quando in quella fase non avevano mostrato alcuna indicazione di avere la malattia. E per di più c’era un puzzle ancora più grande. È stato confermato che la terza persona di Singapore a essere infettata, una donna di 52 anni, non era stata allo stessa funzione religiosa delle altre persone infettate. Invece aveva partecipato a un altro evento nella stessa chiesa più tardi quel giorno, quindi come avrebbe potuto raccogliere il virus?

Gli investigatori hanno fatto ricorso alle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso fatte in chiesa quella domenica per cercare indizi. E si imbatterono in qualcosa di completamente inaspettato: la donna che aveva assistito al servizio successivo, dopo che la coppia cinese era andata via, si era seduta nei posti che avevano usato i due cinesi infetti diverse ore prima.

In qualche modo, nonostante non avesse sintomi e non si sentisse male, il marito e la moglie cinesi erano riusciti a diffondere il virus. Forse l’avevano avuto tra le mani e avevano toccato i sedili, forse il loro respiro portava l’infezione ed è atterrato su una superficie, non è chiaro, ma le implicazioni erano enormi.

Per il dottor Lee, mettendo tutto insieme, c’era solo una possibile spiegazione: che il virus veniva trasmesso da persone che lo avevano senza nemmeno rendersene conto. Questa è stata una rivelazione che sarebbe poi stata rilevante in tutto il mondo perché il messaggio centrale di tutti i consigli sulla salute pubblica sul coronavirus è sempre stato quello di cercare i sintomi in te e negli altri.

Ma se anche il virus fosse diffuso da persone senza sintomi, silenziosamente e invisibilmente, come si potrebbe fermare la malattia? Ricorda il momento, mentre lavorava nel suo ufficio, quando la realtà gli è venuta in mente. “Ogni volta che fai una scoperta scientifica, è come un momento” eureka “quando ti rendi conto che questo è qualcosa di importante che hai scoperto, attraverso il duro lavoro di molti individui e team.”

Ciò che è stato rivelato era ciò che è noto come “trasmissione pre-sintomatica” in cui qualcuno non è consapevole di essere infetto perché la tosse, la febbre e altri sintomi classici devono ancora iniziare. Questo studio ha evidenziato un periodo critico di 24 a 48 ore prima dell’inizio visibile della malattia in cui le persone possono essere altamente infettive, forse anche le più contagiose. Essere consapevoli di ciò è potenzialmente inestimabile, perché non appena ti rendi conto di essere malato, tutti quelli con cui sei stato in stretto contatto possono essere avvisati di rimanere a casa.

