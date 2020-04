Coronavirus: il mistero dei pazienti a lungo termine confonde i medici di Wuhan

Mentre i pazienti con coronavirus continuano a essere dimessi quotidianamente dagli ospedali di Wuhan, il mistero dei pazienti a lungo termine continua a confondere i medici dell’ospedale di Jinyintan, quella che il capo dell’ospedale ha affermato essere una delle sue “maggiori preoccupazioni”. Mentre la maggior parte di loro è asintomatica o presenta sintomi lievi, risulta ancora positiva al virus e non può essere dimessa, ha detto il direttore dell’ospedale Zhang Dingyu.

Coronavirus: A Wuhan rimane il mistero dei pazienti che pur essendo asintomatici risultano positivi da più di 60 giorni

I medici non sanno cosa farne e gli stati emotivi dei pazienti si stanno aggiungendo ai loro problemi. La Cina ha riferito ieri 63 nuovi casi confermati, 61 dei quali sono stati importati. Il numero di casi importati è una delle maggiori sfide per il Paese, insieme ai pazienti asintomatici. Soprannominato “ground zero” al culmine dell’epidemia di coronavirus in città, Jinyintan a Wuhan è l’unico ospedale specializzato in malattie infettive nella provincia di Hubei, di cui Wuhan è la capitale.

Di solito più abituato a trattare l’HIV, l’influenza aviaria, l’influenza suina e l’afta epizootica, l’ospedale è stato uno dei primi a iniziare a curare i pazienti della malattia, ufficialmente noto come Covid-19, dopo che i casi hanno iniziato a emergere nel dicembre scorso anno. I medici hanno rapidamente iniziato a prelevare campioni dai pazienti e hanno identificato la malattia come strettamente correlata alla Sars, o grave sindrome respiratoria acuta, ha detto il dott. Zhang ai giornalisti durante un tour organizzato dal governo ieri.

Al culmine dell’epidemia a febbraio, il dott. Zhang ha affermato che l’ospedale stava curando circa 500 pazienti e che aveva ricevuto rinforzi dalle squadre mediche di Shanghai e dall’esercito popolare di liberazione. Ora nell’ospedale ci sono ancora 123 persone ancora sotto osservazione. Alla domanda se i casi asintomatici saranno la prossima grande sfida dell’ospedale, ha affermato che tali “pazienti silenziosi” vengono gestiti dalle autorità sanitarie attraverso misure già in atto.

Ha aggiunto che Jinyintan è ora focalizzato su pazienti a lungo termine – alcuni dei quali hanno trascorso fino a 60 giorni isolati in ospedale. I test ospedalieri per il virus su quattro campioni – nasali, orali, rettali e di sangue – e la maggior parte dei pazienti rimanenti sono risultati negativi in ​​tutti i campioni ad eccezione di quelli orali.

“Forse in futuro, la gente dirà che questa pratica è sbagliata perché il virus è già morto, e ci sono le tracce rimanenti del coronavirus all’interno delle cellule”, ha detto. L’ospedale però preferisce rimanere cauto”, ha detto. “C’è stato sicuramente un impatto sulla vita dei pazienti. Essi del resto sono in ospedale da un lungo periodo di tempo, isolati e in terapia”, ha detto il dott. Zhang, aggiungendo che l’ospedale ha offerto consulenza e terapia per coloro che rimangono ricoverati.

L’ospedale sta ora lavorando per sviluppare la capacità di affrontare le infezioni sporadiche, nel caso in cui il coronavirus diventi endemico all’interno della società, nella stessa maniera dell’influenza, dell’influenza aviaria o dell’afta epizootica.

