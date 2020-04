Coronavirus: Il mistero del basso tasso di mortalità della Germania

Mentre l’Italia ha ricevuto molta attenzione a causa della gravità dell’epidemia di coronavirus nel paese, c’è un’altra nazione europea che merita uno sguardo più da vicino: la Germania. La Germania è al quinto posto per casi di coronavirus al mondo, ma ha solo una frazione del bilancio delle vittime che è stata osservata in altri paesi. E la ragione rimane un mistero. “Non conosciamo la ragione del basso tasso di mortalità”, ha detto Marieke Degen, vice portavoce del Robert Koch Institute (RKI) tedesco.

Il Robert Koch Institute, parte del Ministero federale della sanità tedesco, è in prima linea nella risposta del coronavirus del paese. Secondo i dati più recenti di RKI, ci sono oltre 40 mila casi Covid-19 confermati in Germania. Ma con 149 morti al 25 marzo, il tasso di mortalità del paese era appena dello 0,5 per cento. In confronto, l’Italia ha un tasso di mortalità di oltre il 10 per cento. Negli Stati Uniti, il tasso di mortalità è attualmente all’1,4% circa secondo i Centers for Disease Control and Prevention.

L’enorme discrepanza nei tassi di mortalità tra Germania e Italia è sorprendente anche perché entrambi i paesi hanno alcune delle popolazioni più anziane del mondo, secondo l’ Ufficio di riferimento della popolazione di Washington, DC. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha identificato le persone di età superiore ai 60 anni e le persone con condizioni mediche preesistenti come quelle a maggior rischio di manifestare sintomi più gravi di Covid-19.

“Dobbiamo lavorare insieme per proteggere le persone anziane dal virus”, ha detto il direttore generale dell’OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus , mercoledì . “Le persone anziane portano la saggezza collettiva delle nostre società”. Proprio come hanno fatto i governi in altre parti del mondo, la Germania ha istituito restrizioni e ordinato la chiusura di negozi, bar e ristoranti non essenziali. Il cancelliere Angela Merkel ha esortato i suoi connazionali in un raro discorso televisivo nazionale il 18 marzo a rispettare le restrizioni al fine di contenere la diffusione. “E’ una situazione seria”, ha detto Merkel. “Dall’unificazione tedesca – no, dalla seconda guerra mondiale – nessuna sfida alla nostra nazione ha mai richiesto un tale grado di azione comune e unita”.

Ma al di fuori del discorso energico della Merkel, la Germania ha più o meno seguito strategie simili ad altri paesi per affrontare la diffusione del coronavirus. “Non facciamo nulla di speciale rispetto ad altri paesi”, ha detto il virologo tedesco Martin Stürmer. “In generale, abbiamo una situazione di terapia intensiva piuttosto buona in Germania”, ha affermato Stürmer. “Abbiamo medici e strutture altamente specializzati, e forse questo fa parte del motivo per cui i nostri pazienti gravemente malati sopravvivono rispetto a quelli di altri paesi.”

Stürmer, che è in quarantena a casa sua dopo che un membro della famiglia è risultato positivo per Covid-19, ritiene anche che i rapidi test della Germania abbiano contribuito al suo più basso tasso di mortalità. All’inizio l’RKI ha raccomandato ampi test per rilevare i casi il più presto possibile e per rallentare l’epidemia.

“Questo è probabilmente il motivo per cui abbiamo iniziato a vedere i casi molto presto, anche lievi, che in altre circostanze avrebbero potuto mancare”, ha detto Degen di RKI. “ I dati provenienti da RKI mostrano anche che la maggior parte dei casi in Germania è stata rilevata in persone di età compresa tra 35 e 59 anni.

Che la maggior parte dei casi di coronavirus in Germania venga rilevata in un’età demografica che non è considerata parte della popolazione ad alto rischio potrebbe essere un ulteriore fattore che contribuisce al basso tasso di mortalità. Ma mentre il numero di casi confermati accelera nel paese, un portavoce del ministero della salute tedesco chiede una continua vigilanza: “È troppo presto per dire che le cose da noi vanno meglio, l’epidemia è appena iniziata”.

