Coronavirus: il mistero del paese senza casi in Lombardia

L’Istituto Superiore della Sanità ha avviato un’indagine scientifica in un paese nel cuore della regione Lombardia colpita gravemente dall’epidemia di coronavirus dopo che è emerso che nessuno dei suoi residenti è risultato positivo alla malattia mortale fino a questo momento. I medici sconcertati affermano che Ferrera Erbognone, un piccolo comune di mille abitanti della provincia di Pavia, sembra immune al virus COVID-19. I medici hanno deciso di effettuare una serie di test sui residenti per cercare di scoprire il perché.

Coronavirus: Ferrera Erbognone unico comune senza casi in Lombardia

Il sindaco Giovanni Fassina ha detto a tutte le famiglie che fino al 2 aprile potranno prenotare esami del sangue in un laboratorio nella vicina cittadina di Sannazzaro de ‘Burgondi. I test saranno volontari e i cittadini che non sono in grado di compiere il viaggio verso il Sannazzaro de ‘Burgondi avranno l’opportunità di sottoporsi a un esame del sangue a casa. Fassini ha dichiarato: “Abbiamo ricevuto più di 150 prenotazioni e molte da intere famiglie che aumenterebbero il numero di esami.

“Credo che i nostri casi zero di coronavirus non siano dovuti alla genetica. Siamo come tutti gli altri. È solo una situazione contingente perché apparentemente la popolazione ha rispettato le precauzioni delle ordinanze. Ma Ferrera potrebbe essere un buon laboratorio, ma questa iniziativa non può assumere alcun significato diagnostico o prognostico, al fine di evitare di generare falsi miti e aspettative infondate nella popolazione.”

La Lombardia è l’epicentro del contagio italiano con 6.360 morti e oltre 41.000 casi confermati, ma Ferrera Erbognone è stata finora risparmiata. L’inchiesta mira a chiarire se nella popolazione di Ferrera Erbognone sono presenti anticorpi in grado di combattere il coronavirus.

I ricercatori dell’Istituto Mondino di Pavia sperano di rintracciare qualcosa nel sistema immunitario della piccola popolazione, che potrebbe spiegare perché nessuno è stato colpito e potenzialmente fornire dati che potrebbero aiutare a fermare la pandemia.

