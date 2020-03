Coronavirus: Il motor show di New York è stato rinviato ad agosto

Il motor show di New York, che doveva svolgersi ad aprile, è stato rinviato a causa delle preoccupazioni per il coronavirus. Questo stop segue il rinvio del salone di Pechino, che si sarebbe dovuto tenere sempre ad aprile, e la cancellazione del salone di Ginevra la scorsa settimana. New York è finora una delle aree più colpite per i casi di coronavirus in America, con 173 casi confermati a partire da ieri sera. Il motor show è stato rinviato dal 28 agosto al 6 settembre. La decisione di organizzare il motor show ad agosto garantisce abbastanza spazio dal motor show di Detroit che, quest’anno, si svolgerà a giugno per la prima volta, in precedenza tenuto a gennaio. Gli organizzatori di quello spettacolo hanno dichiarato di “monitorare attentamente” la situazione del coronavirus mentre avanzano con i piani dello spettacolo.

Mark Schienberg, capo della Greater New York Automobile Dealers Association, l’organizzazione che gestisce il salone di New York, ha dichiarato: “Stiamo facendo questo straordinario passo per aiutare a proteggere i nostri partecipanti, espositori e tutti i partecipanti dal coronavirus.

“Per 120 anni lo spettacolo è andato avanti “, è stato fortemente integrato nel nostro DNA, e mentre la decisione di spostare le date dello spettacolo non è stata facile, la nostra massima priorità rimane la salute e il benessere di tutti i soggetti coinvolti in questo evento storico.

Ha continuato: “Siamo già in comunicazione con molti dei nostri espositori e partner e siamo fiduciosi che le nuove date per lo spettacolo 2020 saranno un altro evento di successo”. L’organizzazione del New York Motor Show ha affermato che lo spettacolo contribuisce con 330 milioni di dollari all’economia locale.

