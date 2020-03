Coronavirus: il positivo più giovane al mondo è nel Regno Unito

Il più giovane positivo al Coronavirus al mondo è un neonato che si trova nel Regno Unito, dopo che la mamma già da diversi giorni era ricoverata nell’ospedale di Londra a causa di una polmonite.

Coronavirus: un neonato nel Regno Unito il più giovane contagiato al mondo

Secondo il Sun la donna e il suo figlioletto sono stati messi in reparti separati per consentire il trattamento; il bambino è risultato praticamente positivo al Covid-19 subito dopo la nascita, il tempo di fargli il tampone. Adesso ai dottori tocca il compito di capire quando è avvenuto il contagio al bambino; se il contagio è avvenuto durante il parto oppure durante l’esposizione al virus durante la sua permanenza nell’utero.

A tutto il personale, parenti e amici che sono stati in contatto con il paziente è stato consigliato di autoisolarsi. I dirigenti sanitari devono adesso scoprire e capire quale sono state le circostanze che hanno dato origine al contagio.

Purtroppo questo episodio va a contrastare con degli studi fatti in Inghilterra che nei giorni scorsi avevano dichiarato che per le donne incinte non c’era nesun pericolo e che i feti non erano assolutamente a rischio di contagio.

Questo episodio si va a scontrare totalmente con quelle dichiarazioni fatte, pertanto ci sentiamo di consigliare e raccomandare a tutte le donne incinte di non ascoltare i consigli, in particolare se vengono dal Regno Unito, e fare molta attenzione, sia per il bene proprio che per quello del bambino che portano in grembo.

Ricordiamoci che questi signori ci apostrofavano come dei pazzi e che l’allarmismo da parte nostra per il Coronavirus era esagerato, ora però stanno adottando le nostre stesse misure.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube