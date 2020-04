Coronavirus: il trasporto pubblico e la fase 2, ecco come si procederà

La graduale ripresa significa per molti tornare a lavoro e iniziare a riprendere i mezzi pubblici per spostarsi, parliamo di bus, tram, treni e metrò; bisognerà trovare come gestire e cambiare le corse e all’interno dei mezzi per garantire la sicurezza di tutti.

Coronavirus e la fase 2: come cambieranno i trasporti pubblici?

Il Governo sembrerebbe orientato a far ripartire in modo graduale il paese, ma per fare questo bisogna agire con calma e fare le cose per bene e con criterio. Una delle prime cose da fare e quella di garantire la sicurezza dei lavoratori che torneranno a lavoro e dovranno prendere i mezzi pubblici.

Ci saranno sicuramente dei lavoratori che avranno la possibilità e decideranno di tornare a lavoro con la propria auto, ma esiste pure chi non ne ha la possibilità di affrontare queste spese e non ha l’auto, e in questo caso bisogna pensare a loro e garantirgli il servizio sicuro nei mezzi pubblici, efficienza e sicurezza.

In questo caso bisogna assicurare sicurezza sanitaria su tram, bus, treni e metrò, sia ai passeggeri ma anche al personale stesso.

Teniamo presente per questo primo periodo nei mezzi pubblici non ci saranno gli studenti e tutte quelle persone che saranno ancora sotto il divieto, e uscire solo se ci sono dei motivi validi, di conseguenza si racchiude a tutti i lavoratori che non hanno la possibilità di lavorare in smart working.

Quello che chiede il Governo ad aziende ed uffici, è di continuare lo smart working per chi riesce a farlo e di rimodulare gli orari dei dipendenti in modo da farli iniziare e terminare il lavoro in orari diversi, questo per evitare che si possano creare ammassi di gente nei mezzi pubblici e facilitare il distanziamento interpersonale.

Da premettere che sui mezzi pubblici sarà obbligatorio indossare mascherina e guanti, non sarà possibile misurare la temperatura. Sarà importante mettere nei pressi delle stazioni e delle fermate dei distributori automatici e dispenser dove si possono prendere i dispositivi di protezione.

Sarà importante mettere personale che controlli che vengano rispettate le regole sia a bordo dei mezzi che nelle stazioni. In alcune città si sta pensando di adottare le seguenti soluzioni: per quanto riguarda bus e tram la soluzione potrebbe essere quella di occupare i posti a sedere solo in modo alternativo e nessuno in piedi. Alle fermate se c’è posto per sedersi si entra, sennò si aspetta il quello dopo, e per fare questo bisogna incentivare le corse.

Per i metrò per i posti seduti vale lo stesso, i posti a sedere verrebbero occupati solo alternativamente, mentre per le persone in piedi e per tenerli a distanza di sicurezza, si potrebbero disegnare delle strisce a terra per segnalare quale sarebbero i posti da tenere. Per fare entrambe le cose ci vuole, almeno all’inizio, il personale che controlli.

